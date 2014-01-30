ايجاد رديف ملي اعتباراتِ آب روستايي در بودجه 93

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم میدانی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از سد جگین در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت به روستاهاي هرمزگان نگاه ويژه خواهد داشت، بیان داشت: 700 ميليارد تومان اعتبار ملي براي بخش شرب روستايي در بودجه سال آينده ديده شده است.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از ايجاد رديف ملي اعتباراتِ شرب روستايي در بودجه 93 خبر داد و گفت: در اين بخش 200 ميليارد تومان از سوي دولت پيشنهاد شده بود كه روز گذشته مجلس نيز 500 ميليارد تومان ديگر به آن اضافه نموده است. وي گفت: با تخصيص اين ميزان اعتبار مصوب ، شاهد تحول عظيمي در بخش شرب روستايي از جمله هرمزگان خواهيم بود.
میدانی با اشاره به اينكه؛ 50 درصد از روستاهاي هرمزگان در بخش شرب با مشكل مواجهاند، تصريح كرد: دولت با تخصيص اعتباري مناسب و عادلانه به بخش شرب روستايي، نگاهي ويژه به اين استان خواهد داشت.
وی گفت: در حال حاضر اجرا و تكميل 30مجتمع آبرساني روستايي كه 40 درصد از جمعيت روستايي هرمزگان را تشكيل میدهند، نياز به تأمین اعتبار دارد كه از محل رديف ملي ایجادشده در بودجه سال 93 تأمین خواهد شد.
اصلاح تعرفههای آب از دي ماه امسال اعمال میشود
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از تصويب اصلاح تعرفههای آب از اول دي ماه امسال خبر داد و گفت: با افزايش هزینهها توليد آب و با توجه به فاصله زياد تعرفهها با قیمت واقعي تمامشده آب، ضروري بود تا اصلاحاتي در تعرفهها داده شود.
ميداني با اشاره به اينكه؛ فقط 25 درصد از قيمت تمامشده آب از مشتركين دريافت میشود، تاكيد كرد: اصلاح تعرفهها به صورت تدريجي و گام به گام خواهد بود تا ظرف چند سال آينده به قيمت واقعي خود برسد. همچنين در اين روند بیشترین افزايش تعرفهها متوجه مشتركين پرمصرف خواهد شد.
معاون وزير نيرو در خصوص تأثیر اصلاح تعرفهها بر ميزان مصرف آب توسط مشتركين، گفت: همچنان تا قيمت واقعي آب فاصلهداریم و اصلاح تعرفهها نيز تأثیر چنداني بر ميزان مصرف نخواهد داشت.
وي افزود:بيشتر از اينكه تعرفهها را به عنوان اهرم مصرف قرار دهيم ، معتقديم با فرهنگ سازي و دعوت مصرفکنندگان به استفاده بهينه از آب، بهتر میتوانیم به هدفمان كه قيمت واقعي آب است،دست يابيم.
هزار ميليارد ريال اعتبارِ خريد تضميني آب و پساب مصوب شد.
3500ميليارد تومان اعتبارات بخش آبفا درسال 93
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: در بودجه سال 93 پنج هزار ميليارد ريال اعتبار براي خريد تضميني آب و پساب توليد شده از بخش خصوصي پيشنهاد داديم كه در لايحه فقط هزار ميليارد ريالِ آن مصوب شد.
ميداني گفت: در بحث خريد تضميني بدليل عدم تناسب بين تعرفه هاي آب و فاضلاب و تقاضاي بخش خصوصي در مبلغ خريد تضميني آب و پساب، نيازمند اعتبارات دولتي هستيم. وي افزود: هر چه ميزان اين اعتبارات بيشتر افزايش يابد، مي توانيم سرمايه گذاران بيشتري در بخش توليد آب و تصفيه فاضلاب جذب کنیم.
اين مقام مسئول افزود: بنا داريم ساخت تصفيه خانه هاي فاضلاب كشور را از طريق سرمايه گذاري بخش خصوصي آغاز نماييم كه در اين زمينه اولويت اول مان پروژه هاي فاضلاب استان هرمزگان خواهد بود.
وي در ادامه، ميزان اعتبارات سال 93 در بخش آب و فاضلاب را 3 هزار و 500 ميليارد تومان بدون اوراق مشاركت اعلام كرد و گفت: در اين بخش اعتبارات مصوب شده در حد اعتبارات سال 92 بوده و افزايشي نداشته است.
ميداني تصريح كرد: با تخصيص اين ميزان اعتبار، تكميل پروژه هاي نيمه تمام در بخش آبفا كه بدليل نبود و يا عدم تخصيص اعتبار طي سال هاي گذشته متوقف و يا روند اجرايي كندي داشته اند، در اولويت خواهد بود.
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