همایش همسفران صبور در بابل برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ حسین فلاح ظهر پنجشنبه در نشست خبری دهه فجر درسپاه ناحیه بابل اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر انقلاب همایش همسفران صبور با خانواده جانبازان 70 درصد درروز 17 بهمن ماه در مسجد قهاریه بابل برگزار می شود.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی که معجزه قرن محسوب می شود با درایت امام (ره) و همت مردم وشهدا در سال 57 به پیروزی رسید وموفق به تشکیل دولت اسلامی شد، اما استکبار جهانی که در طول سالها حکومت هاومردم را تحت سیطره خود قرارداده وبه چپاول ملتها می پرداختند سعی کردند بااین انقلاب که ثمره خون شهدا بود مبارزه کنند زیرا این نظام امنیت استکبار را تهدید می کرد.



این مسئول اذعان داشت: برای تضعیف انقلاب جنگ هشت ساله را برما تحمیل کردند اما وقتی مشاهده کردند مردم برای این انقلاب جان خود را فدا می کنند حیله دیگری اندیشیدند تا پیوند بین رهبر وامت گسسته شود لذا اختلافات قومی وفرقه ای را در کشور به راه انداختند اما بادرایت رهبر باز هم شکست خوردند.



فرمانده سپاه بابل گفت: گرچه امروز قدرت سیاسی ومذهبی ایران سبب شده تا در کنار میز مذاکره با دشمنان بنشیند اما هرگز استکبار دست از حیله ودشمنی برنداشته وهر اقدامی که منجر به ضعف دین ونظام باشد انجام می دهد.



فلاح خاطرنشان کرد: امروزه برای همه دنیا به برکت انقلاب اسلامی روشن است که راه سعادت دنیا تنها با دین ممکن است واگر حاکمان دینی سکاندار حکومت ها باشند سعادت بشر راتضمین می کنند.



وی افزود: دشمن با اطلاع از این امر مهم اقدام به ترویج ناکارآمد بودن دین در جهان نموده واقدامات ناهنجاری را برای خدشه دارکردن چهره اسلام به کار گرفته است.



وی بیان داشت: آنچه امروزه در سوریه شاهد قتل وعام مسلمانان وگردن زدن بیگناهان از سوی تکفیری ها ووهابیان هستیم نقشه شوم دیگری از سوی آمریکا وصهیونیست بوده که با حمایت مالی عربستان اداره می شود .



فلاح عنوان کرد: به دلیل مقبولیت دین اسلام وگسترش آن درجهان این سناریوی احمقانه از سوی استکبارجهانی برای خشن جلوه دادن دین مبین اسلام وناکارآمدی دین در صحنه اجتماعی است غافل از اینکه بیداری اسلامی هرروز درحال گسترش است.



این مسئول اظهار داشت: باید مسئولان امر توجه داشته باشند در مذاکرات ژنو مصلحتهای کشور را لحاظ کرده ومواظب مکر وحیله دشمنان باشند.

وی بااشاره به اینکه ما به دنبال احقاق حقوق همه ملت های جهان هستیم افزود: منطق اسلام وانقلاب منطق سازش است به شرطی که حق متقابل رعایت شود اما درمقابل زیاده خواهی استکبار می ایستیم واز حق مسلم خود دفاع می کنیم.



فلاح اظهارداشت: استکبار باید قدرت بی نظیر کشور ما را بپذیرد کشوری که در گذشته مستعمره استکبار بود امروز با دریات رهبر وقدرت مردمی مقتدرترین قدرت جهان است.

وی بیان داشت: در گذشته همه چیز ما وابسته به استکبار بود اما امروز به برکت نظام این قدرت توسط جوانان ودانشمندان غیور کشور ما ایجاد شده که همه امکانات مورد نیاز توسط محققین داخلی فراهم شود.

وی افزود: به مناسبت دهه فجر بیش از 160 برنامه محوری ازسوی کمیته بسیج از سوی سپاه بابل اجرامی شود .

فرمانده سپاه بابل گفت: دیدار با خانواده شهدا،برپایی مراسم جشن در همه پایگاه ها در طول ایام،غبارروبی گلزارشهدا،حضوربسیجیان گردان امام حسین(ع)وبیتالمقدس در نماز جمعه،همایش روشنگری وبصیرت دهی در همه حوزه های مقاومت،نورافشانی در میادیت ولایت،باغ فردوس،حمزه کلا،امیرکلا وپایگاه های مقاومت در روز 22 بهمن ومیثاق باامام ،رهبری و شهدا برگزار

می شود.



فلاح برگزاری ادعیه مختلف،برگزاری مسابقه نقاشی،مسابقه وبلاگ نویسی،رژه موتورسواری،نمایشگاه امربه معروف ونهی از منکر،مسابقه ورزشی خردسال، تجلیل ازبیسیجیان نخبه در حوزه مقاومت،مسابقه کاراته خواهران،یادواره شهدا لاله آباد،نشست بصیرتی وهمایش شب شعر،مسابقه والیبال،دومیدانی،همایش پیاده روی خانوادگی،عصر بیداری وبرگزاری کارگاه لزوم افزایش جمعیت را از دیگر برنامه های ایام برشمرد.



این مسئول از اعزام بیش از دو هزار علاقمند به اردوی یادواره شهدا جنوب خبرداد واذعان داشت: این زائران به منطقه هفت تپه جنوب به زیارت محل استقرار لشکر 25 کربلا خواهند رفت.