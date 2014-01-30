اموال بابک زنجانی توقیف شد

به گزارش خبرنگار از شیراز، مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی بعد از ظهر پنج شنبه در حاشیه مراسم تحلیف قضات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر آخرین وضعیت بابک زنجانی و فعالیت های اقتصادی او گفت: این پرونده در دادسرای تهران در حال رسیدگی و متهم در مراحل بازجویی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصریح کرد: اموالی که شناسایی شده، توقیف گردید و تحت نظر دادستان قرار دارد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه افراد مرتبط با این پرونده احضار خواهند شد افزود: مردم را در جریان تمامی مراحل این پرونده قرار خواهیم داد.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: بدهی او به وزارت نفت بحث محوری است که ابعاد مختلفی در این پرونده وجود دارد که یک بعد آن بحث بیت المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است.

وی افزود: در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته مباحث دیگری نیز خواهد داشت.

حفظ منابع طبیعی مد نظر تمامی دستگاه ها باشد

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اهمیت در نگهداری منابع طبیعی، گفت: استان فارس، مازندران و گیلان از جمله استانهایی هستند که بیشترین منابع طبیعی را به خود اخصاص داده که متاسفانه مرزبانان در حوزه حفظ منابع طبیعی و جنگل ها آنچنان که باید به وظایف خود عمل نمی کنند.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: باید منابع طبیعی را با تمام وجود حفظ کرد زیرا این سرمایه برای آیندگان است.

وی تاکید کرد: زمانیکه وارد استان فارس می شویم باید با تاسف اعلام کرد که بسیاری از منابع طبیعی طی چندین سال گذشته مورد هجوم قرار گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسانیکه در مرزبانی منابع طبیعی قرار دارند نباید اجازه هیچگونه تجاوز به منابع طبیعی را بدهند و هرکاری در این راستا به دستگاه قضایی مربوط شود آمادگی برخورد با متخلفین را داریم.

کاهش زندانیان و پرونده مد نظر دستگاه قضایی است

حجت الاسلام رئیسی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، گفت: آنچه که مد نظر ما قرار دارد ورود کمتر پرونده به دستگاه قضایی است و به دنبال این هستیم که تعداد زندانی و پرونده کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: اما باید توجه داشت که تمامی دستگاه ها در کشور باید مشارکت لازم را در بحث پیشگیری داشته باشند و در مجلس شورای اسلامی نیز قوانینی که مصوب می شود باید با نگاه پیشگیرانه از وقوع جرم باشد.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه توجه ویژه به نظام پولی و بانکی کشور باید داشته باشیم، گفت: در بخش های اقتصادی و نظام پولی و مالی کشور باید استوار باشیم و قوانین مربوط باید با سیاست های کاهش در جرائم پولی و مالی همراه باشد.

حجت الاسلام رئیسی افزود: دستگاه قضایی بخشی را برای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل داده که کار ساماندهی و سازماندهی پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد.

وی افزود: آمارهای پرونده های ورودی به دادگستری های کشور متفاوت است و به شاخصه های مختلفی در استانها بستگی دارد.

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه استقلال قوه قضاییه از برکات نظام جمهوری اسلامی است، گفت: استقلال قاضی در کشور ما بر اساس قوانین از خصوصیت های نظام جمهوری اسلامی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی اردوگاه بازپروی در فارس تصریح کرد: از ستاد مبارزه با مواد مخدر استان فارس و مسئولین اجرایی درخواست دارم نسبت به راه اندازی این مرکز اقدام کنند.