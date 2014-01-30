جشنواره کاتی در مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره معلولین مازندران باعنوان کاتی و با همت اداره کل بهزیستی استان ظهر پنجشنبه به کار خود پایان داد.

روح الله ردایی مدیرکل بهزیستی استان مازندران در این مراسم ضمن تشکر از جامعه معلولین و معاونت توانبخشی استان مازندران ، اظهار کرد : مسولان در بسیاری از مراسم ها حضور دارند ولی در مراسمهاو جشنواره های ویژه معلولین حضور کم رنگ دارند که جای تاسف دارد .

وی جشنواره کاتی را کوشش ، ابتکار ، توانمندی و یکدلی دانست و افزود : امروز همدلی را در این جشنواره به نمایش گذاشتیم .

مدیرکل بهزیستی استان مازندران با بیان اینکه کمک به معلولین از بزرگترین وظایف مسئولین و شهروندان است ، گفت : متاسفانه مسئولین استان از حضور در کنار معلولان امتنا می کنند .

ردایی در ادامه ضمن تشکر از مدیران مسئولین و خانواده ها افزود : امیدواریم بتوانیم در کنار شما از حقوق معلولان دفاع نماییم .

در پایان نیز از برترین های جشنواره کاتی تقدیر و قدردانی شد.

شش نمایش در جشنواره کاتی به رقابت پرداختند.