هرچه داریم به برکت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر،منصور بلباسی با تبریک فرا رسیدن ایامالله دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از برگزاری برنامههای جامع و متنوع در دستگاه قضایی استان زنجان در دهه فجر خبر داد و افزود: با توجه به اینکه جلسه ستاد با حضور اعضا برگزار شد که پس از بررسی و تبادل نظر مقرر شد برنامههای ذیل در طول ایام دهه فجر برگزار شود.
معاون اداری و مالی دادگستریکل استان زنجان گفت: فهرست برنامهها شامل آذینبندی همه حوزهها درایام الله دهه فجر، پخش سرود همزمان با سالروز ورود امام راحل به کشور، برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای طنابکشی و آمادگی جسمانی و کوهپیمایی برای همکاران دادگستری کل و سازمانهای تابعه، برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع خط امام راحل، ارسال پیامک تبریک دههفجر به همکاران توسط روابط عمومی، ملاقات مردمی رییسکل و معاونان و روسای حوزههای قضایی در هر هفته دو بار انجام شود.
بلباسی تاکید کرد: دیدار با یک یا دو خانواده شهید دهه فجر انقلاب اسلامی در زنجان با حضور رییسکل و معاونان و روسای سازمانهای تابعه، بازدید قضات ناظر زندان در دهه فجر از مجموعه زندانهای استان زنجان، برگزاری مراسم جشنی به مناسبت دهه فجر، ملاقات حضوری زندانیان با خانوادههایشان، در خصوص زندانیان ایثارگر که به لحاظ جرایم غیرعمد و مالی در زندان هستند زمینه ملاقات با خانوادههایشان، اعطای مرخصی و یا معرفی به ستاد دیه استان جهت استفاده از مساعدتهای ستاد دیه برای آزادی این زندانیان انجام شود.
زنجان -خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی دادگستریکل استان زنجان گفت: ایامالله دههفجر تجدید میثاق و پیمان با انقلاب اسلامی و آرمانهای امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی که در پیروزی این انقلاب جان خود را نثار کردند که بایستی برنامهها نسبت به سالهای گذشته با شور و شکوه بیشتر برگزار شود چرا که ما هرچه داریم به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و خون شهدای انقلاب است.
