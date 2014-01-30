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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۵

یونسی:

انقلاب ایران زلزله ای در خاورمیانه بوده است/ برگزاری آیین سنتی در مازندران

انقلاب ایران زلزله ای در خاورمیانه بوده است/ برگزاری آیین سنتی در مازندران

ساری-خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تئوری پردازان دنیا، انقلاب ایران را زلزله ای در خاورمیانه عنوان می کنند، گفت: انقلاب اسلامی از بزرگترین پدیده های قرن بیستم بوده ونحوه مدیریت جهان امروز با اندیشه های معرفتی و دینی اسلام با مرکزیت ولی فقیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پظهر پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران، با بیان اینکه جهان امروز منتظر ارزش های معرفتی و معنوی است، اظهارداشت: انقلاب اسلامی تنها انقلابیست که در جهان منحرف نمی شود و به همین دلیل استکبار جهانی به آن فشار های متعددی وارد می کند.

وی از مازندران بعنوان بهشت گردشگری ایران نام برد و افزود: باید از طبیعت زیبای استان به نحو احسن استفاده شود، بدلیل اینکه این طبیعت مازندران گردشگران بسیاری جذب می کند.

وی بیان کرد: طبیعت زیبای مازندران و جاذبه های مختلف آن هر ساله هزاران تا میلیونها گردشگر و مسافر را به استان جذب می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری نخستین برخورد با گردشگران را برخورد اخلاقی مناسب و حسن خلق عنوان کرد و اذعان داشت: باید با اخلاق خوب و برخورد مهمان نوازانه فرهنگ علوی و فاطمی خود را به گردشگران و مسافران نشان دهیم.

یونسی، به ایام تعطیلات نوروز و پیک سفر به مازندران را مهمترین فرصت برای افزایش درآمد اعلام کرد و تصریح کرد: با پذیرایی از گردشگران و مسافران و عرضه کالا می توان تولید اشتغال و درآمد بالا داشت.

وی بیان کرد: برخی روستاهای استان در مسیر گردشگری هستند باید با برنامه های تبلیغی و فرهنگی به گردشگران معرفی شود.

یونسی به برگزاری مراسم های سنتی با توجه به فرهنگ بومی و سنتی استان تاکید کرد.   

کد مطلب 2225063

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