انقلاب ایران زلزله ای در خاورمیانه بوده است/ برگزاری آیین سنتی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پظهر پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر مازندران، با بیان اینکه جهان امروز منتظر ارزش های معرفتی و معنوی است، اظهارداشت: انقلاب اسلامی تنها انقلابیست که در جهان منحرف نمی شود و به همین دلیل استکبار جهانی به آن فشار های متعددی وارد می کند.

وی از مازندران بعنوان بهشت گردشگری ایران نام برد و افزود: باید از طبیعت زیبای استان به نحو احسن استفاده شود، بدلیل اینکه این طبیعت مازندران گردشگران بسیاری جذب می کند.

وی بیان کرد: طبیعت زیبای مازندران و جاذبه های مختلف آن هر ساله هزاران تا میلیونها گردشگر و مسافر را به استان جذب می کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری نخستین برخورد با گردشگران را برخورد اخلاقی مناسب و حسن خلق عنوان کرد و اذعان داشت: باید با اخلاق خوب و برخورد مهمان نوازانه فرهنگ علوی و فاطمی خود را به گردشگران و مسافران نشان دهیم.

یونسی، به ایام تعطیلات نوروز و پیک سفر به مازندران را مهمترین فرصت برای افزایش درآمد اعلام کرد و تصریح کرد: با پذیرایی از گردشگران و مسافران و عرضه کالا می توان تولید اشتغال و درآمد بالا داشت.

وی بیان کرد: برخی روستاهای استان در مسیر گردشگری هستند باید با برنامه های تبلیغی و فرهنگی به گردشگران معرفی شود.

یونسی به برگزاری مراسم های سنتی با توجه به فرهنگ بومی و سنتی استان تاکید کرد.