  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۱۲

پور رمضان:

50 هزار خانوار نوغاندار در کشور وجود دارد

50 هزار خانوار نوغاندار در کشور وجود دارد

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت سهامی کرم ابریشم ایران از وجود 50 هزار خانوار نوغاندار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام پور رمضان ظهر پنجشنبه در جمع مدیران استان افزود: سهم گیلان از این تعداد 30 هزار خانوار است.

وی اظهارداشت: از سال های 79 -80  با کاهش تعرفه های وارداتی، افزایش واردات بدون نیازسنجی پیله و نخ ابریشم به کشور، افزایش هزینه های سربار نیروی انسانی و غیره  باعث رکود این صنعت شد.

مدیر عامل شرکت سهامی کرم ابریشم ایران فرش را یکی از خروجی های اصلی صنعت نوغانداری دانست و گفت: با رکود صنعت فرش در این سال تهیه مواد اولیه معنای اقتصادی پیدا نمی کرد تا انگیزه برای صاحبان صنایع بالادستی و پائین دستی ایجاد کند.

وی در ادامه از پیگیری طرح جامع نوغانداری از سال 1385  خبر داد و افزود:  هم اکنون آئین نامه این طرح تدوین و به دستگاه های هدف از قبیل  وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

پور رمضان اظهارداشت: بر اساس این طرح مرکز توسعه نوغانداری ایران تشکیل تا  بحث کشاورزی، صنعتی و بازرگانی مرتبط با صنعت نوغانداری  در یک ساختار واحد دنبال شود.

وی اذعان داشت: علاوه بر آئین نامه ساماندهی نوغانداری اقدامات ویژه ای همچون افزایش نرخ تضمینی بر اساس شاخص تورم، استمرار بیمه پرورش کرم ابریشم  به عنوان امنیت و نقطه اتکای تولید، ثابت نگهداشتن قیمت هرجعبه تخم نوغان تولید ایران به ارزش هفت هزار و 500  تومان و غیره انجام شده است.

مدیر عامل شرکت ابریشم ایران گفت: این شرکت در 12 سال گذشته قیمت هر جعبه تخم نوغان تولید ایران را هفت و 500 تومان بصورت ثابت نگهداشته است در حالیکه قیمت هر جعبه تخم نوغان برای شرکت 80 هزار تومان هزینه در بر دارد.

وی افزود:  ثابت نگهداشتن قیمت تخم نوغان سهم بسزایی در توسعه و شکوفایی صنعت نوغانداری دارد.

پور رمضان تبدیل وضعیت شرکت کرم ابریشم ایران به مرکز نوغانداری را یک مزیت مهم برای کشور و استان دانست و اظهارداشت: غالب ساختاری شرکت سهامی کرم ابریشم ایران به مرکز نوغانداری منتقل خواهد شد.

وی تاکید کرد: با راه اندازی مرکز مزبور گام های اساسی برای شکوفایی این صنعت برداشته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سهامی کرم ابریشم ایران یادآورشد: در سال 1380 افزون بر 80 هزار خانوار در کشور مشغول فعالیت نوغانداری بودند که اکنون این آمار به 50 هزار خانوار رسیده است.

کد مطلب 2225064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه