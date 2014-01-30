50 هزار خانوار نوغاندار در کشور وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزام پور رمضان ظهر پنجشنبه در جمع مدیران استان افزود: سهم گیلان از این تعداد 30 هزار خانوار است.

وی اظهارداشت: از سال های 79 -80 با کاهش تعرفه های وارداتی، افزایش واردات بدون نیازسنجی پیله و نخ ابریشم به کشور، افزایش هزینه های سربار نیروی انسانی و غیره باعث رکود این صنعت شد.

مدیر عامل شرکت سهامی کرم ابریشم ایران فرش را یکی از خروجی های اصلی صنعت نوغانداری دانست و گفت: با رکود صنعت فرش در این سال تهیه مواد اولیه معنای اقتصادی پیدا نمی کرد تا انگیزه برای صاحبان صنایع بالادستی و پائین دستی ایجاد کند.

وی در ادامه از پیگیری طرح جامع نوغانداری از سال 1385 خبر داد و افزود: هم اکنون آئین نامه این طرح تدوین و به دستگاه های هدف از قبیل وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

پور رمضان اظهارداشت: بر اساس این طرح مرکز توسعه نوغانداری ایران تشکیل تا بحث کشاورزی، صنعتی و بازرگانی مرتبط با صنعت نوغانداری در یک ساختار واحد دنبال شود.

وی اذعان داشت: علاوه بر آئین نامه ساماندهی نوغانداری اقدامات ویژه ای همچون افزایش نرخ تضمینی بر اساس شاخص تورم، استمرار بیمه پرورش کرم ابریشم به عنوان امنیت و نقطه اتکای تولید، ثابت نگهداشتن قیمت هرجعبه تخم نوغان تولید ایران به ارزش هفت هزار و 500 تومان و غیره انجام شده است.

مدیر عامل شرکت ابریشم ایران گفت: این شرکت در 12 سال گذشته قیمت هر جعبه تخم نوغان تولید ایران را هفت و 500 تومان بصورت ثابت نگهداشته است در حالیکه قیمت هر جعبه تخم نوغان برای شرکت 80 هزار تومان هزینه در بر دارد.

وی افزود: ثابت نگهداشتن قیمت تخم نوغان سهم بسزایی در توسعه و شکوفایی صنعت نوغانداری دارد.

پور رمضان تبدیل وضعیت شرکت کرم ابریشم ایران به مرکز نوغانداری را یک مزیت مهم برای کشور و استان دانست و اظهارداشت: غالب ساختاری شرکت سهامی کرم ابریشم ایران به مرکز نوغانداری منتقل خواهد شد.

وی تاکید کرد: با راه اندازی مرکز مزبور گام های اساسی برای شکوفایی این صنعت برداشته خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سهامی کرم ابریشم ایران یادآورشد: در سال 1380 افزون بر 80 هزار خانوار در کشور مشغول فعالیت نوغانداری بودند که اکنون این آمار به 50 هزار خانوار رسیده است.