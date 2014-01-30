مقابله با فساد اداری در ادارات هرمزگان با جدیت پیگیری می شود/دستگیری چند مفسد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بر لزوم برخورد قاطع با مفساد اقتصادي تاكيد كرد و گفت: در راستاي دستور رئيس جمهور در اين خصوص براي مبارزه با فساد بايد در استان هرمزگان نيز اين مسئله به صورت جدي پيگيري شود.

وی ادامه داد: مقابله با فساد اداری و تخلف در هرمزگان به شعار محدود نبوده و دستگاه های نظارتی در این زمینه با جدیت در حال پیگیری هستند.

استاندار هرمزگان افزود: به تازگی برخی افراد در سازمان های دولتی استان دستگیر شده اند که پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد و باید به اطلاع برسانم که طی دو مورد برخوردهایی صورت گرفته است که نشان دهنده مبارزه کارآمد است که تنها در شعار خلاصه نمی‌شود.

جادری خاطرنشان کرد: در ادامه اجرای طرح‌های مقابله‌ای و شدت‌بخشی به مقابله با مفاسد اقتصادی، توسط سربازان گمنام، دستگیری‌هایی در یکی دو مورد از سازمان‌های مختلف نیز داشته‌ایم که این گونه حرکات در راستای حقیقی شدن مقابله با سوخت صورت می‌گیرد و ما در آینده نیز اثبات می‌کنیم که قصد مقابله حقیقی و کارآمد را داریم.