کتابداری سنتی به دیجیتال تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح ظهر پنجشنبه در آئیین تجلیل از خادمان کتاب که در سالن شهید مخدومی استانداری برگزار شد اظهار داشت : تغییرات اساسی هر جامعه ای منبعث از تغییرات فرهنگی آن جامعه است و فرهنگ هر کشور دیدگاههای آن سرزمین را طراحی می کند و تاثیر گذاری کتاب در فرهنگ بر کسی پوشیده نیست.

فلاح بیان داشت: یکی از دغدغه های مهم مسولین در هر کشوری دغدغه فرهنگی است و اگر در جبهه فرهنگی، پیروزی داشته باشیم در اجرای فرهنگ قطعا پیروز خواهیم بود.

استاندار با اشاره به ریشه های فرهنگی هرجامعه گفت: ریشه های فرهنگی غنی باعث پیشرفت جوامع خواهد شد.

وی با اشاره به قلم و حرمت آن گفت : خداوند به قلم سوگند یاد کرده است و براساس همین آموزه ها کتاب و کتابخوانی باید گسترش یابد زیرا کتاب مثل باران است که می تواند دلهای ما را طراوت بخشد.

وی گفت : کتابهای مرج حفظ و نگهداری وچاپ آنها باید در اولویت کتابخانه ها قرار گیرد و یکی از دلایل مطالعه کم و آمار پایین کتابخوانی در جامعه، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است.

وی با اشاره به اینکه کتابخوانی کاری کیفی است افزود :جلوی کپی رایت در حوزه کتاب ازطریق قانون باید گرفته شود.

استاندار مازندران گفت : مطالعه مفید و استخدام کتابداران با اخلاق و کیفی در اولویت کار های من قرار دارد.

مقام عالی استان با اشاره به عملکرد ضعیف مسولین در زمینه کتابخوانی گفت : باید نقش و جایگاه خیرین در حوزه کتابخانه ها جدی تر گرفته شود.

وی گفت: فرهنگ در تار و پود اعتقادات ما نقش دارد و کتاب در جایگاه بالاتر و ما در هر زمینه ای که حساس شده ایم خوب عمل کردیم و آنجا که حساسیتها از بین رفته است پیشرفت نکرده ایم.

در پایان این مراسم از خادمین ،خیرین و کتابخوانان نمونه استان تجلیل شد.