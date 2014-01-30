تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران به لیگ برتر صعود کرد

سرپرست این تیم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این تیم با شکست حریفانش در مسابقات لیگ دسته یک کشور که با حضور ۱۳ تیم در قالب چهار گروه به صورت دوره ای در بوشهر برگزار شده بود، بر سکوی نخست جای گرفت.

مهری بخردی افزود: تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران با هفت پیروزی و بدون شکست عنوان نخست این رقابتها را کسب و به لیگ برتر صعود کرد.

وی بیان کرد: این تیم در بازی فینال این رقابتها با نتیجه۱6 بر ۱۵تیم ثامن مشهد را شکست داد و قهرمان این دوره از مسابقات شد.

بخردی اظهار داشت: تیم هندبال بانوان نفت و گاز گچساران در بازی نیمه نهایی هم با نتیجه پر گل ۲۳ بر ۱۲ تیم البرز را شکست داده بود.

وی یادآور شد: این تیم در بازیهای قبلی خود نیز توانست تیم های ثامن الحجج، پاسارگاد قم، همدان، کرمان و کرمانشاه را شکست دهد.

بخردی عنوان کرد: مربیگری تیم هندبال نفت و گاز گچساران را "اعظم صمیمی" بر عهده دارد.

وی همچنین از حمایت های شرکت نفت و گاز گچساران از این تیم تقدیر کرد و گفت: بانوان گچساران از استعدادهای بی شماری در زمینه ورزش برخوردارند که در صورت حمایت مسئولین و فراهم شدن بسترها می توانند در سطح ملی بدرخشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی قهرمانی این تیم در لیگ یک و صعود به لیگ برتر، "غلام رضا تاجگردون" نماینده گچساران و باشت در مجلس نیز در پیامی این پیروزی را به بازیکنان و کادر فنی این تیم تبریک گفت.