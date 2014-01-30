فعالیت شش هزار متخصص در 26 رشته قرآنی/ مازندران استان ممتاز قرآنی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر پنج شنبه در همایش منتخبین قرآنی و مدیران موسسات و خانه های قرآن کریم استان مازندران که در سالن غدیر سپاه کربلا مازندران برگزار شد اظهار داشت: درمازندران به خاطر علاقه مردم به مسائل دینی و معنوی ،فعالیت های قرآنی بسیار گسترده ای در سراسر استان در حال انجام است.



وی افزود: بیش از شش هزار نفر از افراد و کادر متخصص در 26 رشته قرآنی در استان داریم بطوریکه در این بخش به حدی از خودکفائی رسیدیم که می توانیم افراد متخصص قرآنی را به استان های دیگر اعزام نمائیم.



مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه هدف ما این است که در آستانه دهه فجرجشن های انقلاب را مردمی کنیم ابراز داشت: در این همایش حدود 450 مدیر مراکز قرآنی و خانه های قرآن حضور دارند که در عرصه قرآنی از ابتدائی ترین موضوعات تا بحثهای تخصصی به بیش از 70 عنوان فعالیت مشغول هستند .



حجت الاسلام شکریان در ادامه با بیان اینکه سیاست نظام، دولت و سازمان تبلیغات اسلامی این است که طرح ها را به مراکز و موسسات قرآنی داده شود و نوعی اشتغال زائی است گفت: مدیران موسسات و مراکز قرآنی با توجه به مهارتهائی که فرا گرفتند با حمایت نظام در سطح روستاها و شهرها فعالیت کرده و مربیانی تربیت می کنند که آنها نیز به عرصه اشتغال راه می یابند و حتی نظام نسبت به بیمه آنها نیز اقدامات شایسته ای صورت داده است.



وی خاطر نشان کرد: تعداد یکهزار نفر از فعالین قرآنی توسط سازمان تبلیغات اسلامی و یکهزار نفر دیگر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بیمه شدند و امیدواریم همه مربیان ما بیمه شوند و به جائی برسیم که این افراد به حدی خوبی از امکانات نیز برسند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان مازندران با بیان اینکه در زمان استاندار سابق بیش از هفت میلیارد تومان تسهیلات بانکی به فعالین عرصه قرآنی داده شد ابراز امیدواری کرد این روند ادامه داشته و این خدمت صادقانه در حوزه قرآن به جائی برسد که حتی بهره و سود دریافت تسهیلات نیز کاهش یابد.



شکریان با بیان اینکه در این همایش از برگزیدگانی تجلیل می شود که به مدت یکسال طی دوره های آشنائی این مسابقه در فضای مجازی به وبلاگ نویسی و نیز پویانمائی در حوزه فعالیت های قرآنی پرداختند و امروز شاهد فعالیت های زیبائی در این عرصه هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مازندران با اشاره به اینکه در بحث تولیدات قرآنی و انیمیشن قرآن کارهای خوبی در استان داریم ابراز امیدواری کرد بتوانیم در حوزه تولیدات کشوری نیز ورود پیدا کرده و موفقیت هایی کسب کنیم.

به گزارش مهر ، در این همایش گوشه های از پویانمائی محمد رسول الله نمایش داه شد و نیز از وبلاگ و 3انیمیشن قرآنی تولیدی مازندران با حضور استاندار مازندران، رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور و ريیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران رونمائی شد.

گفتنی است از 5موسسه برتر استانی؛ موسسه چشمه زلال مهر از بابلسر، خانه قرآن ابن الرضا فریدونکنار، موسسه الهادی بابل، خانه قرآن یس مهر سوادکوه و نورالهدی 2بابل و نیز از محمد مهدی رمضانزاده منتخب وبلاگ برتر تجلیل شد.