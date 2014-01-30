ولایت فقیه بزرگترین مولفه قدرت نرم ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی آسودی صبح پنجشنبه در یادواره شهدای فرهنگی کشور، در سالن هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه باید به عنوان سربازان ولایت و خادمان شهدا در سنگر انقلاب اسلامی ایران از دستاوردها و ارزشهای آن پایداری کنیم اظهار داشت: تا فرهنگ ایثار و شهادت در کشور وجود دارد، جنگ نرم دشمن علیه نظام اسلامی ایران به جایی نمی رسد.

وی مهمترین مولفه مرکز قدرت نرم کشور شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت دانست و گفت: باید از این ثروت و قدرت ماندگار پاسداری شود.

پاسداری از فرهنگ شهدا نه با شعار بلکه باید با عمل همراه باشد

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه پاسداری از فرهنگ شهدا نه با شعار بلکه باید با عمل همراه باشد، افزود: اگر فرهنگ شهید و ایثارگری در کشور تضعیف شود، انقلاب تضعیف شده و ضربه می خورد.

آسودی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مولفه های قدرت نرم ما است خاطر نشان کرد: همه ما موظف هستیم از این مرکز قدرت، پاسداری کنیم و پاسداری تنها با شعار دادن نیست بلکه باید در عمل، پاسدار باشیم چرا که اگر این مرکز تضعیف شود انقلاب اسلامی آسیب می بیند.

وی با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان تصریح کرد: باید از این ثروت و سرمایه های کشور برای مبارزه با جنگ نرم الگو بسازیم.

دشمنان به تاثیر فرهنگ ایثارگری در ایران اسلامی اعتراف دارند

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان از خواننده ها و رقاصه های خودشان سمبل و الگو ساخته و به نام جنگ نرم، ارزش و ایمان جوانان ما را نشان گرفته اند و ما باید هوشیار باشیم زیرا شهدا برای حفظ این انقلاب جان خود را فدا کردند.

آسودی با بیان اینکه حتی دشمنان نیز به ارزش و اعتبار و تاثیر شهدا و فرهنگ ایثارگری در ایران اسلامی اعتراف دارند، خاطرنشان کرد: دشمنان فهمیده اند که مرکز قدرت انقلاب و جمهوری اسلامی شهدا هستند.

وی یادآور شد: تا ملت و نظام اسلامی ایران این شهدا را دارد از هیچ نوع جنگ نرم و سختی نمی هراسد و همواره پیروز می ماند.

ولایت فقیه مهم‏ترین شاخصه‏ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد و خاطره چهار هزار و 900 شهید فرهنگی کشور به ویژه شهید محمود اخلاقی، شهید شاخص فرهنگی کشور که از فرزندان سمنان است گرامیداشت.

آسودی با تأکید بر اینکه باید هوشیار، بیدار و آگاه باشیم و از این مرکز و ثروت پاسداری کنیم، گفت: ولایت فقیه مهم‏ترین شاخصه‏ قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: همه موظفیم از این مرکز قدرت و ثروت ملی و ثروت جهان اسلام با تمام وجود پاسداری کنیم.

معاون فرهنگی و تبلیغات نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید از ولی فقیه که توانسته قدرت نرم خوبی را برای ما فراهم کند، تبعیت کنیم و به عنوان خادمان شهدا در سنگرها بمانیم و از انقلاب و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی پاسداری کنیم.

بسیج فرهنگیان میدان دار مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمن

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور ضمن تاکید بر اینکه بسیج فرهنگیان امروز میدان دار مقابله با هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمن است، گفت: فرهنگیان نقش حماسه سازی و حماسه آفرینی دارند و باید آن را در جامعه ترویج کرده و از آرمان های انقلاب شجاعانه دفاع کنند.

شعبانعلی رمضانیان ادامه داد: فرهنگیان بسیجی باید زمینه آشنایی دانش آموزان با بسیج و ترویج این فرهنگ در جامعه فراهم و این قشر را به سمت عضویت در بسیج راهنمایی کنند.

وی افزود: دشمنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی کینه جویی خود را به روش های مختلف نشان دادند اما مقصودشان حاصل نشد و به همین علت اکنون به تحریم و هجمه فرهنگی روی آورده اند.

قریب 500 هزار فرهنگی عضو بسیج فرهنگیان هستند

مسئول بسیج فرهنگیان کشور تاکید کرد: همه ما باید عزم خود را جزم کرده و در مقابله با دسیسه های دشمنان بایستیم تا در سایه رهنمود های روشنگرانه و الهام بخش مقام معظم رهبری پیروز میدان باشیم.

رمضانیان از عضویت قریب 500 هزار نفر فرهنگی کشور در این بسیج خبر داد و افزود: نیمی از جامعه فرهنگیان کشور عضو بسیج هستند و در فعالیت های بسیج مشارکت دارند.

وی تلاش در ارتقای علمی، بصیرتی، معرفتی و مهارتی را از برنامه های بسیج فرهنگیان برای اعضای تحت پوشش خود بیان کرد.

بسیج برآمده از فرهنگ ایثار و شهادت است

مسئول بسیج فرهنگیان کشور در ادامه به اهداف و ماموريت‌هاي مدنظر بسيج فرهنگي اشاره كرد و گفت: توسعه، جذب و سازماندهي بسيجيان، تشكيل گروه‌هاي تربيتي و حلقه‌هاي صالحين در سطوح مختلف آموزش و پرورش، گسترش و تعميق امر به معروف و نهي از منكر، سازندگي و محروميت‌زدايي، توسعه كمي و كيفي اردوهاي راهيان نور و گردشگري و كمك به فرهنگ‌سازي براي توليد ملي، كار و سرمايه ايراني از اهداف و ماموريت‌هاي بسيج فرهنگي است.

وی با بیان اینکه هر ساله یادواره شهدای فرهنگی در کشور برگزار می شود گفت: این یادواره با محوریت بسیج فرهنگیان و با معرفی یک شهید شاخص برگزار می شود.

رمضانیان گفت: سال گذشته این یادواره در همدان و امسال در سمنان برگزار شده است.

مسئول بسیج فرهنگیان کشور بسیج را برآمده از فرهنگ ایثار و شهادت خواند و گفت: مهمترین تلاش بسیج ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

وی با اشاره به چهار هزار و 900 شهید فرهنگی گفت: معلمان علاوه بر تعلیم و تربیت در کلاس، در جامعه نیز این امر خطیر را به صورت عملی اجرایی می کنند و شهدای فرهنگی تعلیم و تربیت را ارتقاء می دهند.

سیره شهدا به عنوان الگوهای تربیتی در جامعه تبیین شود

مسئول بسیج فرهنگیان کشور گفت: زندگی شهدا باید به عنوان الگوهای برجسته تربیتی در قالب‏های مختلف برای ارائه به جامعه و به ویژه نسل جوان آماده شود.

رمضانیان با تاکید بر اینکه باید ببینیم شهدا چه کردند که فرجام کارشان این چنین عزت و سربلندی برای خود و خانواده‏شان شد، افزود: سیره و عملکرد شهدا نمونه‏ها و الگوهای عملی هستند که نظام تعلیم و تربیت باید از این نمونه‏ها الگوگیری کند.

وی افزود: باید اذعان کرد که در خصوص الگوگیری از این نمونه‏های علمی در سطح کشور کار چندانی صورت نگرفته است.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان گفت: باید زندگی شهدا به عنوان الگوهای برجسته تربیتی در قالب‏های مختلف برای ارائه آماده شود و هم و غم فرهنگیان، بسیجیان، آموزش و پرورش و سایر مسئولان تلاش در جهت ارائه الگوهای تربیتی به جامعه و به ویژه نسل جوان باشد.

گرامیداشت یاد شهدا مؤثرترین فعالیت فرهنگی است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش نیز در این همایش گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، مؤثرترین و ماناترین فعالیت فرهنگی و پرورشی کشور است.

حمید رضا کفاش اظهار کرد: شهید، جانشین و خلیفه خدا در زمین است و اصلی‏ترین مخلوق خدا در روی زمین محسوب می‏شود که خداوند جان او را می‏خرد.

وی با بیان اینکه تعظیم مقابل شهدا در حقیقت تعظیم برابر خداوند متعال است، افزود: انقلاب اسلامی ایران بدون نام امام خمینی (ره) در هیچ کجای دنیا شناخته شده نیست.

اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت است

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت است بیان کرد: این یک مسیر، طریق و راه و رکن رکین انقلاب اسلامی بوده و باید بدانیم که اگر این انقلاب به ثمر نشست و نام اسلام در جهان مطرح شد، به برکت وجود ولایت است.

کفاش همچنین با تاکید بر اینکه همگان موظف به پاسداری از انقلاب، رهبری و ولایت فقیه هستیم اظهار کرد: اگر ولایت لطمه بخورد، انقلاب صدمه می‏بیند و اگر کم‏ترین بی‏توجهی و غفلتی در این زمینه صورت پذیرد، به انقلاب اسلامی صدمات جبران‏ناپذیری وارد می‏ شود.

وی با بیان اینکه تبعیت از ولایت، پیام شهیدان در وصیت‏نامه‏ها‏یشان است، گفت: دیدار با خانواده شهدا باید تبدیل به یک رسم نهادینه در تمام ایام الله ‏ها همچون هفته بسیج، تربیت معلم و دیگر مناسبت‏ها شود.

رونمایی از 2 تمثال سردار آموزش و پرورش در سمنان

رئیس ستاد برگزاری یادواره سردار حاج محمود اخلاقی، شهید شاخص آموزش و پرورش و چهار هزار و 900 شهید فرهنگی کشور از چاپ کتاب شهید اخلاقی و رونمایی از دو تمثال سردار آموزش و پرورش در سمنان خبر داد.

محمدرضا جهان با بیان اینکه کتاب شهید اخلاقی در استان سمنان به چاپ رسیده است، از ساخت مستندی با محوریت این شهید فرهنگی در استان خبر داد و افزود: این مستند قرار است در صدا و سیمای مرکز سمنان پخش شود

وی تصریح کرد: هم‏اکنون نماهنگ‏های مختلفی نیز از این شبکه در راستای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای فرهنگی در دست پخش است.

رئیس ستاد برگزاری یادواره سردار حاج محمود اخلاقی، شهید شاخص آموزش و پرورش و چهار هزار و 900 شهید فرهنگی کشور ادامه داد: مسابقات وبلاگ‏نویسی و روزنامه‏ دیواری نیز با موضوع شهدای فرهنگی استان سمنان برگزار شد.

جهان گفت: برگزاری این یادواره‏ها، در حقیقت آغاز یک حرکت تازه است تا شهدای فرهنگی استان سمنان بیش از گذشته به مردم معرفی شوند.

وی تصریح کرد: ساختمان نیمه‏کاره اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان در بلوار شهید اخلاقی سمنان نیز به نام شهید بزرگ‏وار، حاج محمود اخلاقی نام‏گذاری می ‏شود.

تمثال معلم شهید سردار حاج محمود اخلاقی در سمنان رونمایی شد

تمثال معلم شهید سردار حاج "محمود اخلاقی" نیز در حاشیه برگزاری این همایش، با حضور معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان رونمایی شد.

مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور در این آئین با قدردانی از دست اندرکاران یادواره شهدای فرهنگی و سردار حاج محمود اخلاقی گفت: افتخار بسیج با شهدا بودن است.

شعبانعلی رمضانیان با اشاره به ویژگی های شهید اخلاقی افزود: در دوران نوجوانی و جوانی ام در مظهر شهید اخلاقی بودم و افتخار شاگردی وی را داشتم.

وی با تاکید بر اینکه شهدا از افتخارات کشورمان هستند و باید راه آنها ادامه دهیم، اظهار داشت: ما نیازمند شهدا هستیم و برگزاری این یادواره در استان سمنان فضای روحانی و ایمانی را ایجاد کرده است.

همایش بزرگ دوچرخه سواری یادواره شهدای فرهنگی در سمنان برگزار شد

همایش بزرگ دوچرخه سواری نیز با هدف تجلیل از شهدای فرهنگی و شهید برجسته فرهنگی "محمود اخلاقی" در سمنان برگزار شد و بیش از 150 دوچرخه سوار مسیرهایی را در شهر سمنان رکاب زدند.

دوچرخه سواران در این حرکت که از ورزشگاه تختی آغاز شد رکاب زنان مسیر خیابان سعدی تا میدان امام خمینی (ره) را طی کرده و سپس در مسیر برگشت خود را به سالن هلال احمر سمنان محل برگزاری یادواره ملی شهدای فرهنگی رساندند.

دوچرخه سواران در این برنامه بیش از پنج کیلومتر را رکاب زدند.