493 برنامه فرهنگی سپاه ویژه دهه فجر در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد توحیدی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با رسانه های جمعی استان اردبیل اضافه کرد: این برنامه ها در پایگاه ها و سازمان های بسیج و در سه محور استکبار ستیزی به عنوان دکترای سیاسی مظام، بیان دستاوردها و جشن و سرور اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری 12 نمایشگاه کتاب دفاع مقدس و دهه فجر در تمامی شهرستان های استان اردبیل تاکید کرد: در این نمایشگاه کتب تخصصی با هدف ترویج آرمان های نظام و انقلاب و با 60 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان برگزاری مسابقات ورزشی از جمله فوتسال، کوهپیمایی، تیراندازی، دیدار با خانواده شهدا و ائمه جمعه استان، نشست های روشنگری، ویزیت رایگان بیماران در مناطق محروم و روستایی و... را از دیگر برنامه های سپاه در این ایام برشمرد.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدای محلات چهارده گانه اردبیل طی بیستم بهمن ماه جاری خبر داد و متذکر شد: به صدا درآوردن زنگ انقلاب، فضاسازی محیطی با همکاری شهرداری های استان، برگزاری مسابقات پیامکی علمی، مسابقات علمی امیدان و لیگ علمی بسیج و محافل و مسابقات قرآنی از دیگر برنامه های فرهنگی، هنری و ورزشی دهه فجر است.

توحیدی شعار دهه فجر امسال را "حماسه سیاسی و اقتصادی در سایه پیشرفت و عدالت" عنوان کرد و ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران قابل مقایسه با هیچ انقلابی در جهان نیست، در عین اینکه بزرگترین انقلاب در دنیا نیز می باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب ایران برای کسب فرهنگ عاشورا و ساختن این فرهنگ شکل گرفت، افزود: استقلال، رهایی از وابستگی به غرب، نقابله با ابرقدرت های استکباری و.. از جمله دستاوردهای این انقلاب در 35 سال گذشته بوده است.