سپاه شهرستان البرز 80 عنوان برنامه فرهنگی ویژه دهه فجر تدارک دیده است

به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ داود بهرامی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل سپاه این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: استکبارستیزی محور اصلی برنامه های گرامیداشت دهه فجر در شهرستان البرز است.

وی افزود: اتحاد و همدلی مردم همراه با رهبری حکیمانه اما م خمینی (ره ) موجب شد تا منافع دشمنان اسلام و در راس آن آمریکا در منطقه به خطر بیفتد و آمریکا کشوری همانند ایران را که به عنوان حیاط خلوت خود در منطقه قلمداد می کرد از دست رفته بداند و انواع توطئه ها را برای شکست انقلاب اسلامی به وجود آورد.



این مسئول بیان کرد: دشمنان انقلاب اسلامی برای سنگ اندازی در مسیر انقلاب ابتدا با ایجاد اتاق فکرهای گوناگون، اختلافات قومی قبیله ای و سپس گرو ه های تروریستی مانند فرقان و مجاهدین خلق را به وجود آوردند ودر آخر هشت سال جنگ را توسط صدام بر کشور ماتحمیل کردند اما هیچ گاه به نتیجه ای دست پیدا نکردند، چرا که مردم پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی بودند و از تمام ارزشها و آرمانهای امام خمینی (ره ) دفاع کردند.



وی اظهارداشت: آمریکا هیچ گاه تصور نمی کرد که انقلاب اسلامی با این سرعت به پیش برود و پس از 35 سال به قله های رفیع علمی و فناوری دنیا دست پیدا کند و امروز اصل تحریم ها نیز به دلیل سنگ اندازی در مسیر پیشرفت انقلاب اسلامی و ایجاد فشار بر زندگی و روحیه مردمی است که همواره پشتیبان انقلاب بوده اند.



سرهنگ بهرامی در ادامه با اشاره به برنامه های ایام الله دهه فجر گفت: در دهه فجرامسال برنامه های متنوعی در دست اجرا خواهیم داشت که ویژه برنامه گرامیداشت روز ورود امام

خمینی (ره ) به کشور، نواختن زنگ انقلاب در سطح مدارس شهرستان، غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی از مهم ترین برنامه ها پیش بینی شده سپاه شهرستان البرز است.



فرمانده سپاه امام رضا (ع) ناحیه البرز افزود: با توجه به نامگذاری ایام دهه فجر با مناسبت ها و شعار های مختلف در هرروز برنامه ای متناسب با شعار روز برگزار می شود که برگزاری همایش بصیرتی و رو شنگری شناخت ولایت فقیه ورهبری، مسابقات علمی نانو فناوری در بین دانش آموزان، نشست منتظران موعود، اهداء خون توسط بسیجیان، اجرای کارگاه آموزشی وبلاگ نویسی، ویزیت رایگان مردم در مناطق محروم توسط بسیج پزشکان و تقدیر از دانشجویان انقلابی و برتر از جمله برنامه هایی است که در دستور کار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی دهه فجر قرار دارد.

سرهنگ بهرامی، از افتتاح 40 پروژه عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور استاندار و دیگر مسئولان استان خبر داد و افزود: درهر جا که سپاه احساس وظیفه واحساس نیاز کند با تمام توان برای حل مشکلات کشور قدم خواهد برداشت.



وی در پایان از تمامی مردم انقلابی شهرستان البرز که هر ساله با حضور پرشکوه خود در مراسم راهپیمایی 22 بهمن و برنامه های دهه فجر موجب عزت و کرامت انقلاب اسلامی و رعب و وحشت دشمنان نظام اسلامی شده اند تشکر و قدردانی کرد.