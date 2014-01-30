ظرفیت گردشگری مازندران پاسخگوی مسافران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیف اله فرزانه ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر در میراث فرهنگی، بیان کرد: بدلیل نزدیکی استان به مرکز کشور، ظرفیت خوب گردشگری و جاذبه های مختلف آن موجب پذیرا شدن گردشگران بسیار در استان می شود.

وی با بیان اینکه مصوبه هیات وزیران ستاد هماهنگی خدمات سفر جایگزین ستاد تسهیلات سفر شد، گفت: مازندران بدلیل اینکه یک استان خاص بدلیل راههای دسترسی بکر و 6 راه دسترسی، محور گردشگری گیلان، چالوس، هراز، سوادکوه، ساری- کیاسر- سمنان و طریق الرضا (ع) شاهد ظرفیت های بالا هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین خاطرنشان کرد: برای اسکان گردشگران در استان، تمامی مدارس، زائرسراها و ورزشگاههای ورزشی بسیج شدند.

فرزانه با بیان اینکه در نوروز سال جاری بدلیل وضعیت جغرافیایی مناسب، گردشگران از سواحل و دریا با رضایتمندی استفاده کردند، گفت: امیدواریم در سال جدید با ارائه خدمات مناسب و مطلوب رضایتمندی گردشگران را شاهد باشیم.

وی به رونق گردشگری روستایی در مازندران تاکید کرد و افزود: گردشگران بدلیل نبود محل اسکان و عدم ترافیک به روستاها عزیمت کردند و این امر می تواند به اقتصاد و رونق گردشگری در روستاها کمک فراوانی کند.

فرزانه ،اجرای برنامه های فرهنگی وهنری، مراسم نوروز خوانی، اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی در امامزاده های استان، آماده سازی شهرها، آماده سازی بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و داروخانه ها، نظافت سرویس بهداشتی پمپ بنزین ها و واحدهای پذیرایی را از جمله برنامه های ستاد هماهنگی تسهیلات سفر در مازندران دانست.