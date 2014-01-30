احداث 10 هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی/ مقاوم سازی به 39 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در خوی با اشاره به اینکه در حال حاضر 10 هزار واحد مسکونی روستایی در استان با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد در دست احداث است، افزود: براساس پیش بینی های انجام شده طی سال آینده این واحدها به بهره برداری می رسند.

وی با بیان اینکه با بهره برداری از این واحدها درصد واحدهای مقاوم شده روستایی استان با 3 درصد افزایش به 39 درصد می رسد، اظهار داشت: 500 واحد مسکن روستایی در استان که عملیات احداث آنها از سال گذشته در مناطق مختلف روستایی استان شروع شده و در حال حاضر نیز با نظارت کامل نظام مهندسی به مرحله اتمام رسیده، دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی از هزینه اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال برای احداث این واحدها خبر داد و با اشاره به اینکه برای ساخت هر واحد مسکونی 120 میلیون ریال تسهیلات با کارمزد کم با بازپرداخت 12 ساله پرداخت شده، گفت: طرح ویژه بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی از سال 84 در استان آذربایجان‌غربی آغاز شده و این اقدام در دو برنامه پنج ساله انجام می شود.

عزيزي با بیان اینکه استحکام، زیبایی و کارآیی واحدهای مسکونی روستایی از اهداف اجرای این طرحها محسوب می شوند که بر اساس استانداردهای 2008 احداث می شوند، ادامه داد: با توجه به برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در برنامه پنجم پنج ساله توسعه، 100 هزار واحد روستایی استان نوسازی و بهسازی می شوند

وی همچنین از صدور سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی در آذربایجان غربی خبر داد و یادآور شد: صدور سند مالکیت به واحدهای مسکونی روستایی استان امسال آغاز شده و تاکنون برای دو هزار واحد مسکونی روستایی سند مالکیت صادر شده و برای هشت هزار واحد دیگر نیز در مرحله واگذاری سند هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح آمارگيري روستايي در استان، ادامه داد: نتایج این طرح در برنامه ريزيهاي روستايي و اجراي طرحهاي مقاوم سازي و طرح هادي تاثير بسزايي خواهد داشت.