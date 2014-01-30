آلودگی ساری را تهدید می کند/ زباله چالش مهم مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مهردادی بعد از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع ومعارفه مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، عدم توجه به شاخص های زیست محیطی ، توسعه پایدار، مناطق 4 گانه، سازمان های مردم نهاد، تنویر افکار عمومی، سلامت ومحیط زیست را موجب سقوط محیط زیست کشور در دنیا عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در سال 2005 از نظر عملکرد ایران رتبه 54 را در دنیا داشت، گفت: متاسفانه بعد از 8 سال رتبه ایران در بحث زیست محیطی به 114 رسید که حدود 60 پله نزول کرد.

مهردادی با بیان اینکه آب نیاز اصلی کشور است، اظهارداشت: برای تامین آب شرب و آبرسانی باید منابع آب سطحی و زیرزمینی را با توجه به مسائل زیست محیطی وتوسعه پایدار بررسی کرد.

مدیرکل جدید محیط زیست استان همچنین به ذخیره سازی آب اشاره کرد و گفت: با توجه به احداث انواع سد، تانکر های زمینی و زیرزمینی بدون در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی با چالش مواجه می شود.

این مسئول، یکی از چالش های مهم استان را پسماند های شهری، صنعتی و زباله دانست و اذعان داشت: باید در این زمینه بیشتر کار شود و در ساری ونوشهر استارت زده شد اما با مشکل جا نمایی و اعتبار مواجه است.

مهردادی از مهمترین برنامه های در سازمان محیط زیست را ساماندهی محیط بانان، توجه به موضوعات بین المللی و کنفوانسیون ها، توجه ویژه به بحث صنایع وسواحل، طراحی نقشه راه زیست محیطی مازندران ومسائل آموزشی عنوان کرد.

در انتهای مراسم از داریوش مقدسی تشکر وناصر مهردادی بعنوان مدیر کل جدید سازمان حفاظت از محیط زیست مازندران منصوب شد.