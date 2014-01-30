400 برنامه دهه فجر در نکا برگزار می شود

سرهنگ پاسدار مرتضی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری جشن‌های پیروزی انقلاب، تجلیل از مبارزان دوران انقلاب و خاطره‌گویی، برگزاری مسابقات ورزشی، هنری و علمی، سرکشی از خانواده‌های شهدا، برگزاری یادواره شهدا، گردهمایی حلقه های صالحین، کارگاه وبلاگ نویسی، نمایشگاه و کارگاههای پدافند غیر عامل و برگزاری همایش نخبگان از جمله این برنامه ها است.



وی خاطرنشان کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد نیز برنامه‌های ویژه‌ای را برای ایام الله دهه فجر در نظر گرفته‌اند.



فرمانده سپاه ناحیه نکا با تأکید بر اینکه برکات انقلاب باید در مراسم دهه فجر برای مردم روشن شودخاطرنشان کرد: دهه مبارک فجر نماد عدالت خواهی، حق طلبی، وحدت و استقلال طلبی ملت ایران است.



سرهنگ رمضانی با اشاره به شرایط کنونی کشور و دشمنی‌های دشمنان تصریح کرد: ما باید با رویکرد ایجاد شادی و نشاط در جامعه برنامه‌های خود را انجام دهیم و در این راستا تلاش کنیم.



رمضانی با اشاره به اینکه در اجرای برنامه‌ها علاوه بر پرداختن به کمیت باید کیفیت برنامه‌ها را افزایش دهیم تصریح کرد:افزایش سطح کیفی برنامه‌های دهه فجر امری لازم است و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و امیدواریم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.



وی دهه مبارک فجر را به عنوان بزرگترین عید ملی ملت ایران یاد کرد و اذعان داشت: حضور و مشارکت همه جانبه مردم در این میان نقش بسزایی در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های دهه فجر در شهرستان دارد.



وی در پایان خاطر نشان کرد: 22 بهمن روز راهپیمایی و نمایش عزم ملت در دفاع از انقلاب اسلامی ونقشه بر آب کردن توطئه های دشمنان نظام است و امیدواریم هر چه با شکوهتر برگزار کنیم.

