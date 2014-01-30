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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۵۳

علیمردانی:

آموزش بیش از 328 هزار نفر-ساعت در مرکز الزهرا زنجان

آموزش بیش از 328 هزار نفر-ساعت در مرکز الزهرا زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مرکز الزهرا زنجان گفت: طی 9 ماه گذشته 328 هزار و 774نفر- ساعت آموزش در بخش‌ صنعت و خدمات در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای الزهرا زنجان برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پریسا علیمردانی ،با اشاره به عملکرد 9 ماه گذشته مرکز در بخش خدمات در مرکز ثابت شهری افزود: در طول این مدت 22 دوره به 319 نفر از کار آموزان به مدت 76 هزار و 525 نفر ساعت در بخش خدمات ارائه گردیده است.

وی در ادامه تعداد دوره‌های برگزار شده در بخش صنعت و خدمات را از ابتدای سالجاری تا کنون 114 دوره اعلام کرد و اظهار داشت: در این بازه زمانی به یک هزار و 679 نفر از کار آموزان معادل 328 هزار و 774 نفر-ساعت  آموزشهای مهارتی ارائه گردیده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مرکز الزهرا زنجان ،دوره های اجرا شده در بخش خدمات را کارآفرینی با رویکرد KAB ، تعمیرکار عمومی رایانه شخصی، سخت افزار روبوتیک، مهارت تشکیل تعاونی، دوزنده لباس مبل، مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب، برنامه نویس PHP، سازنده وسایل و جعبه‌های تزئینی و کاربردی(کارتوناژ)، نما کاری با آیینه و مواد تزئینی، کنده کار روی سفال نام برد و افزود: در بخش صنعت، تعمیرکار تلفن همراه، کیف دوز، سفالگر به روش ریخته گری از جمله رشته های این بخش می باشند.

اسناد هویتی شهیدان "میرزایی و امینی " در زنجان رونمایی شد

از اسنادهویتی دو شهیدگرانقدر با حضور دکتر علی هشترودی استاد دانشگاه وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان  ، حجت الاسلام والمسلمین محمدی مدیر حوزه علمیه خواهران  و نیک بخش مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران در حاشیه "همایش مهندسی نام ونام گزینی " در سالن سهروردی رونمایی شد.

 "شهیدداوود میرزایی " اولین شهید دانشجوی استان و شهید "سید محمد امینی "اولین معلم شهید انقلاب در استان محسوب می شوند.

کد مطلب 2225106

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