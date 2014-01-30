پرتره «لوریس چکناواریان» در خانه هنرمندان نقاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نقاشی پرتره از بزرگان هنر با حضور استاد «لوریس چکناواریان» در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در این برنامه که با استقبال علاقه‌مندان برگزار شد، علیرضا آسانلو پرتره «لوریس چکناواریان» آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی را روی بوم نقاشی آورد.

«لوریس چکناواریان» بیش از ۷۵ اثر شامل سمفونی، اپرا، موسیقی مجلسی، کنسرتو برای پیانو، ویلن، گیتار، ویولن سل و پیپا، موسیقی باله، آثاری برای گروه کر، یک رکوئیم، و یک اوراتوریو و بیش از ۴۵ موسیقی فیلم ساخته‌است. وی از سال 1989 تا ۲۰۰۰ میلادی رهبری ارکستر فیلارمونیک ارمنستان را برعهده داشت.