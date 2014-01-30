110 زوج لرستانی به حج عمره مشرف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید الیاسی ظهر پنج شنبه در جریان دیدار زوج های جوان عمره گزار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان اظهار داشت:مطابق برنامه ریزی صورت گرفته 110 زوج امسال به عمره مشرف می شوند.

وی ادامه داد: این زوج ها از طریق سامانه زیارت که راه اندازی شده ثبت نام خود را تکمیل کرده اند.

الیاسی با بیان اینکه سامانه زیارت از 12 بهمن مجدد باز می شود، عنوان کرد: در این سامانه زوج هایی که نیمه اول امسال و یا نیمه دوم سال گذشته عقد کرده اند می توانند ثبت نام کنند.

مدیر کل حج و زیارت استان لرستان با بیان اینکه هزینه اعزام زوج های جوان به حج عمره نیز از یک میلیون و 800 هزار تا دو میلیون تومان برآورد شده است، افزود: افراد ثبت نام شده از 14 فروردین سال 93 تا دوم تیر سال 93 اعزام می شوند.

الیاسی در ادامه گفت: امسال حج عمره در دو مرحله انجام می شود که مرحله اول آن از 16 دی تا 29 اسفند ادامه دارد و در این مرحله 19 کاروان با تعداد دو هزار و 443 نفر به حج اعزام می شوند.

وی افزود: تاکنون هفت گروه از کاروانهای حج عمره لرستان اعزام شده است.