147 طرح صنعتی و کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به صندوق توسعه ملی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر پنجشنبه در پایان نشست شورای سرمایه گذاری استان به خبرنگاران گفت: 70 میلیارد تومان تسهیلات صندوق توسعه ملی به استان ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: از این میزان 36 میلیارد تومان به بخش کشاورزی و 34میلیارد تومان به بخش صنعت اختصاص یافته است.
خادمی اظهار داشت: 147 طرح صنعتی و کشاورزی با اعتبار 151میلیارد تومان ویژه تسهیلات صندوق توسعه ملی به بانکهای عامل معرفی شده است.
وی اظهار داشت: از این تعداد، 111 طرح با اعتبار 50 میلیارد تومان و اشتغالزایی 487 نفر در بخش کشاورزی است.
استاندار افزود: 47طرح هم با اعتبار 118میلیارد تومان در بخش صنعت، معدن و تجارت است.
خادمی گفت: تاکنون 13 طرح با 26 میلیارد تومان و 511 نفر اشتغالزایی در بخش صنعت تصویب شده است.
وی اضافه کرد: همچنین تسهیلات دو طرح صنعتی با اعتبار سه میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی یادآور شد: این اعتبار مربوط به سال گذشته است و اعتبار سال 92 هنوز ابلاغ نشده است.
وی بر تدوین طرح ها و برنامه ها جدید، جذب بیشتر تسهیلات و چگونه هزینه کرد اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکید کرد.
خادمی افزود: باید طرح و برنامه های کار و فعالیت اقتصادی با مطالعه و در راستای نیازها و ضرورتها و براساس ظرفیتهای استان در اولویت باشد.
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