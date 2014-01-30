بازي با تيم هاي پايين جدول دشوارتر است/ به دنبال القاب و الفاظ نيستم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا باغ آبادي پنج شنبه در كنفرانس خبري پيش از بازي تيم هاي تراكتورسازي تبريز و داماش گيلان با بيان اين مطلب افزود: تا پايان فصل شش بازي باقي مانده است كه در اين ميان سه بازي با تيم هاي بالاي جدول و سه بازي با تيم هاي پاييني جدول داريم كه بازي هاي باقيمانده با تيم هاي قعر جدولي به مراتب دشوارتر است.

وي در خصوص اميدواري خود براي قهرماني در ليگ برتر فوتبال نيز اظهار داشت: نسبت به قهرماني در اين رقابت ها نااميد نيستيم اما در شرايط فعلي تنها هدف ما كسب سه امتياز بازي خانگي با داماش است و تلاش مي كنيم با ارايه يك بازي خوب ابه اين هدف خود دست يابيم.

مربي تيم تراكتورسازي تبريز در خصوص حريف فرداي تيم خود نيز تاكيد كرد: هرچند كه تيم داماش در دور برگشت به لحاظ آماري از وضعيت خوبي برخوردار نبوده اما تيم بسيار خوبي است و در آخرين بازي خود مقابل صباي قم نيز تا دقايق پاياني با دو گل پيش بود و بدليل دو اشتباه فردي از اين تيم گل خوردند.

باغ آبادي در خصوص محرومان و مصدومان تيم تراكتورسازي در بازي فردا نيز گفت: در اين بازي مصدومي نداريم اما حامد لك و حبيب گرداني را بدليل محروميت در اختيار نخواهيم داشت.

مربي تيم تراكتورسازي تبريز به بحث هاي مطرح شده در مورد انتخاب سرمربي اين تيم نيز اشاره و تصريح كرد: دخالتي در آمدن توني اوليويرا به تبريز ندارم و تنها در ديدار با مدير عامل تيم خواستار تسريع در انتخاب سرمربي شدم تا اگر اوليويرا به اين سمت انتخاب شد بتواند بازي فردا مقابل داماش را به عنوان پيش بازي رقابت هاي جام حذفي در برابر فولاد خوزستان كنار تيم بوده و با شرايط آشنا شود.

وي بر اهميت حضور هواداران تراكتورسازي در ورزشگاه براي حمايت از اين تيم تاكيد كرد و گفت: فوتبال بدون هوادار معني ندارد و تيم تراكتورسازي نيز متعلق به عواداران است و اگر استاديوم پر باشد بازيكنان نيز با انگيزه بيشتري براي موفقيت اين تيم تلاش مي كنند.

وي در پايان در خصوص برخي بحث هاي مطرح شده مبني بر سرمربيگري وي در تيم تراكتورسازي نيز اظهار داشت: خود را خادم فوتبال و تيم تراكتورسازي مي دانم و هرگز به دنبال الفاظ و القاب نبوده و نيستم و اگر شايستگي و لياقت سرمربيگري اين تيم را داشته باشم، روزي به اين حق خود خواهم رسيد.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان از چارچوب بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 14:30 روز جمعه 11 بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید.