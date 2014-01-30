32 هزار کردستانی در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان عضویت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زارعی ظهر پنج شنبه در جشن کارگزاران صندوق بیمه روستائیان و عشایر استان کردستان كه در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: این تعداد بیمه شده روستایی 31 درصد کل استان را شامل می شود.

وی با اشاره به این مطلب که بیشترین آمار بیمه شدگان استان كردستان مربوط به شهرستان بیجار با 58 درصد است، افزود: شهرستان های سنندج و سقز نیز به ترتیب شهرستان هایی هستند که در بحث بیمه شدگان روستایی و عشایری آمار خوبی را به خود اختصاص داده اند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کردستان بیان کرد: تلاش در راستای توسعه و گسترش بیمه شدگان روستایی و عشایری یکی از اولویت های کاری این صندوق است و امیدواریم گام های اساسی در راستای خدمات رسانی به این قشر گم درآمد جامعه برداشته شود.

زارعی یادآور شد: بهره‌ گیری از توان دهیاران در راستای توسعه بیشتر بیمه ‌های روستایی در سطح استان ضروری است و در همين راستا انتظار مي رود كه بتوانيم از تمامي ظرفيت هاي استان كردستان استفاده كنيم.

وی با اشاره به این مطلب که این صندوق در حال حاضر 31 کارگزاری فعال در کردستان دارد، ادامه داد: خوشبختانه با تلاش تمامی مسئولان و کارگزاران و دهیاران توانسته ايم با حداقل هزینه‌ ها در راستای انجام وظایف خود به درستی عمل کنيم ولي كردستان ظرفيت هاي خوبي در اختيار دارد و به همين دليل بايد از تمامي اين ظرفيت ها بهره برداري كنيم.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان استان کردستان گفت: در آیین نامه جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تمام مردان روستایی که بین 18 تا 55 سال و زنان روستایی که 18 تا 50 سال دارند می ‌توانند در صندوق عضو شده و از مزایای آن بهره‌ مند شوند.

زارعی با اشاره به این مطلب که بیمه یک پشتوانه قوی و محکمی برای آینده و زمان بروز مشکل به شمار مي رود، اظهار داشت: انتظار می رود با برنامه ریزی مدون و مناسب زمینه برای عضویت تمامی کشاورزان، عشایر و روستائیان استان کردستان در اين صندوق فراهم شود.

وی افزود: متاسفانه در حال حاضر تلاش زیاد کارگزاران این صندوق در راستای تحقق اهداف سازمان با هزینه های بسیار کم جبران می شود و پنج درصدی که به آنها اختصاص داده می شود با دهیاری ها تقسیم می شود که این عادلانه نیست و باید تمامی پنج درصد به خود کارگزارن تخصیص داده شود.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان استان کردستان بیان کرد: همچنین پرداخت بیمه کارگزاران به صورت 10 روزه و پاره وقت باعث دلسردی کارگزارن شده است و ایجاد بستر های لازم برای پرداخت کامل بیمه این افراد از دیگر خواسته ‌های فعالان این عرصه در استان است که نیازمند پیگیری از سوی مسئولان است.

زارعی در بخش پاياني سخنان خود در اين جلسه یادآور شد: انتظار می رود با نگاه ویژه و برنامه ریزی مناسب زمینه برای جذب حداکثری روستائیان و عشایر استان کردستان در اين صندوق فراهم شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از فعالان و کارگزارن مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان کردستان تجلیل به عمل آمد.