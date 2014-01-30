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۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۲۱

مرتضايي در گفتگو با مهر:

پتروشيمي ماهشهر انتحاري بازي مي كند/ کار برای ما دشوار است

پتروشيمي ماهشهر انتحاري بازي مي كند/ کار برای ما دشوار است

مشهد - خبرگزاري مهر: سرمربي تيم فوتسال فرش آرا مشهد با اشاره به مسابقه تيمش در برابر تيم ته جدولي پتروشيمي ماهشهر گفت: تيم ماهشهر به دليل جلوگيري از سقوط به ليگ دسته يك انتحاري بازي مي كند و همين مسئله كار را براي ما سخت خواهد كرد.

مجيد مرتضايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم فرش آرا عصر فردا در مقابل تيمي بازي دارد كه اين تيم در دو سه هفته اخير متحول شده و بازيكنان اين تيم به منظور جلوگيري از سقوط به ليگ دسته يك به صورت انتحاري بازي مي كنند.

وي افزود: پتروشيمي ماهشهر در دو مسابقه گذشته اش حريفانش را با مشكل جدي رو برو كرده و تيم ما بايد براي مسابقه فردا در مقابل اين تيم با دقت زيادي بازي كند.

مرتضايي با بيان اينكه تيم ماهشهري چيزي براي از دست دادن ندارد ابراز كرد: مسابقه در برابر اين تيم و همچنين مسابقه هفته آينده تيم ما شايد ساده به نظر بيايد اما در واقع هيچ مسابقه اي در نيم فصل دوم براي هيچ كدام از تيم ها آسان نخواهد بود.

وي همچنين از بازگشت دوباره علي اسدي به ميدان خبر داد و اظهار كرد: علي اسدي كه به دليل مصدوميت چند هفته در اختيار تيم نبود از بازي فردا در مقابل ماهشهر دوباره در تركيب تيم قرار خواهد گرفت اما قدرت بهادري و علي عبدالهي در بازي فردا اجازه بازي نخواهند داشت.

مسابقه فوتسال تيم هاي فرش آرا مشهد و پتروشيمي ماهشهر ساعت 17:30 دقيقه جمعه 11 بهمن ماه در سالن شهيد بهشتي مشهد برگزار خواهد شد.

تيم فرش آرا مشهد با انجام 18 بازي و كسب 28 امتياز هم اكنون در جايگاه ششم جدول ليگ برتر فوتسال كشور قرار دارد و تيم پتروشيمي ماهشهر نيز با كسب هشت امتياز از 18 مسابقه در رده 13 جدول 14 تيمي ليگ برتر فوتسال كشور قرار دارد.

 

کد مطلب 2225120

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