۱۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۱۹

احمدی:

هزار پرونده متخلف درباره حذف پارکینگ در شهرداری زنجان تشکیل شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی شهرداری زنجان با اشاره به تشکیل هزار و 342 فقره پرونده حذف پارکینگ در نه ماهه سالجاری گفت: 18 میلیارد تومان برای این پرونده جریمه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین احمدی ظهر پنجشنبه در جلسه صیانت حقوق شهروندی ، افزود: تا کنون 6 میلیارد و 900 میلیون تومان وصول شده  و11 میلیارد از این میزان هنوز وصول نشده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته سه میلیارد و 200 میلیون تومان از محل حذف پارکینگ از سوی این کمیسیون وصول شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری زنجان گفت: در نه ماهه سالجاری نیز یک میلیارد و 600 میلیون تومان تاکنون وصول شده است.

احمدی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام گرفته هیچ پرونده‌ای به دلیل حذف پارکینگ به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده نمی‌شود.

وی گفت: مجموع پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری زنجان تشکیل شده برابر آمارهای ارائه شده 6 هزار و 885 مورد بوده است.

معاون اداری و مالی شهرداری زنجان در ادامه یاد آورشد: جریمه تصویب شده از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری برای این میزان پرونده 78 میلیارد تومان است. 

احمدی افزود: از این میزان 44 میلیارد تومان وصول شده است.

وی با بیان اینکه برای 2 هزار و 744 فقره پرونده نیز 34 میلیارد تومان جریمه باید پرداخت شود گفت: این جریمه‌ها هنوز وصول نشده اند.

 

