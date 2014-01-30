هزار پرونده متخلف درباره حذف پارکینگ در شهرداری زنجان تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین احمدی ظهر پنجشنبه در جلسه صیانت حقوق شهروندی ، افزود: تا کنون 6 میلیارد و 900 میلیون تومان وصول شده و11 میلیارد از این میزان هنوز وصول نشده است.



وی اظهار داشت: در سال گذشته سه میلیارد و 200 میلیون تومان از محل حذف پارکینگ از سوی این کمیسیون وصول شده است.



معاون اداری و مالی شهرداری زنجان گفت: در نه ماهه سالجاری نیز یک میلیارد و 600 میلیون تومان تاکنون وصول شده است.



احمدی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام گرفته هیچ پرونده‌ای به دلیل حذف پارکینگ به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده نمی‌شود.

وی گفت: مجموع پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده 100 شهرداری زنجان تشکیل شده برابر آمارهای ارائه شده 6 هزار و 885 مورد بوده است.



معاون اداری و مالی شهرداری زنجان در ادامه یاد آورشد: جریمه تصویب شده از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری برای این میزان پرونده 78 میلیارد تومان است.

احمدی افزود: از این میزان 44 میلیارد تومان وصول شده است.



وی با بیان اینکه برای 2 هزار و 744 فقره پرونده نیز 34 میلیارد تومان جریمه باید پرداخت شود گفت: این جریمه‌ها هنوز وصول نشده اند.



