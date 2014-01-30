مردم از نمایش رایگان فیلم استقبال کردند/ مخاطب با سینما قهر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی امروز پنجشنبه 10 بهمن ماه در اجرای طرح «سینما سلام» در سینما آزادی حضور پیدا کرد و در جمع خبرنگاران گفت: مردم نشان دادند که سینما را دوست دارند. ادامه این طرح در دست ما است که آن را چطور اجرایی کنیم و من خیلی امیدوارم که این طرح ادامه پیدا کند.

وی درباره احتمال مخالفت سینماداران با این طرح گفت: ما با سینماداران، جامعه و انجمن‌های سینمایی برای اجرای این طرح هماهنگ کردیم. در ابتدای هر طرحی مخالفت‌هایی هست ولی ما باید قدرت خود را در مقابل تغییرات بالا برده و قدرت خطرپذیریمان را بیشتر کنیم. اجازه دهیم مسئولان کمی شجاعانه تر عمل کنند و اینقدر محافظه کار نباشیم.

رئیس سازمان سینمایی با اشاره به گزارش های که از نقاط مختلف کشور در هنگام اجرای این طرح رسیده است، عنوان کرد: بسیاری از مردم هستند که نمی‌توانند به همراه خانواده های خود به سینما بروند اما در این روز افراد زیادی در مقابل سینماها صف کشیده‌اند و من فکر می کنم که بوفه‌داران امروز بیشترین درآمد خود را به دست آورند.

وی با بیان اینکه این طرح می تواند باعث شود مردم رابطه خود را با سینما بیشتر کنند، گفت: این یک همایش عمومی و به نوعی آیینی است که مردم به این وسیله نشان دادند که با سینما قهر نیستند. هم اکنون بهترین کار این است که نقاط قوت و ضعف این طرح را بررسی کرده و با جامعه سینمایی و ... مشورت کنیم تا مدت این طرح بیشتر شود. ما فعلا با 2 روز در سال شروع کردیم اما این طرح می‌تواند با توجه به گزارش‌هایی که بعد از امروز ارائه می شود افزایش پیدا کند.

رئیس سازمان سینمایی با تاکید بر اینکه عدالت فرهنگی یکی از شعارهای رئیس جمهوری است، گفت: یکی از مصادیق این عدالت فرهنگی این است که مردم بتوانند به کالاهای مختلف فرهنگی دسترسی داشته باشند. فیلم یک کالای فرهنگی و ملی است که با هزینه همه مردم ساخته می شود. مردم حق دارند از فیلم هایی بپرسند که با هزینه بیت المال ساخته می شوند. این صف های طولانی یک پیام دارد و آن این است که فیلمسازان، فیلم های خود را تولید کنند و مناطق محروم هم در صورت وجود فیلم های خوب، از این فیلم ها استقبال می کنند.

ایوبی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره فیلم های روی پرده در این روز عنوان کرد: طرح اولیه ما این نبود که مردم فیلم‌های روی پرده را ببینند بلکه هدف این بود که مردم فیلم های دیگری را که قبلا اکران شده اند و یا فیلم‌های جدیدی هستند، ببینند اما چون تجربه اول بود به فیلم‌های روی پرده اکتفا کردیم. ضمن اینکه فیلم‌های خوبی هم در حال اکران هستند.

طرح «سینما سلام» امروز به مناسبت آغاز دهه فجر در سراسر کشور اجرا شده است. در این طرح امروز 10 بهمن‌ماه همه فیلم‌ها در همه سینماهای کشور به طور رایگان به نمایش درمی‌آید و هر نفر می‌تواند هر تعداد که علاقمند باشد فیلم ببیند.