بهره برداری از 19 طرح بهسازی و 20 پروژه راهسازی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسد ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان، اعتبار صرف شده برای افتتاح طرح های عمرانی حوزه راه و شهرسازی را 317 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: برای پروژه های راهسازی ور اهداری حدود 240 میلیارد ریال و 82 میلیارد ریال نیز در بخش راه روستایی هزینه شده است.

وی عنوان کرد: این طرح های در مناطق مختلف استان از جمله، ساری، نکا، قائمشهر، نوشهر، سوادکوه، آمل و ... اجرایی می شود و اهالی مناطق مختلف استان از آن نفع می ربرند.

وی یادآورشد: بهسازی و توسعه راهها و ایجاد راههای ایمن از جمله اهداف اجرای طرحهای عمرانی در حوزه راه و شهرسازی است و پروژه های افتتاحی شامل، روکش آسفالت راه روستایی، بهسازی و آسفالت، ساخت ساختمانهای اداری و کتابخانه ای است.

اسد یادآورشد: در این ایام ساختمان پزشکی قانونی آمل و ثبت احوال بندپی شرقی بندی، زیرگذرهایی در مسیرهای ارتباطی استان بهره برداری می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران یادآورشد: 43 کیلومتر بهسازی و آسفالت راههای روستایی در حوزه راههای استان مازندران نیز در ایام فجر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی مجموع پروژه های در دست اجرا در حوزه راه و شهرسازی استان را 660 پروژه اعلام کرد.

مازندران 10 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.