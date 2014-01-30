به گزارش خبرنگار مهر، مردم امروز پنجشنبه 10 بهمن ماه با مشارکت در طرح «سینما سلام» به استقبال تماشای فیلم‌ها رفتند. این طرح که مدتی است درباره آن در رسانه ها صحبت شده است امروز مردم را به صف های طولانی سینماها کشاند.

سینماهای سراسر کشور و همچنین تهران امروز شاهد مردمی بود که شاید چند ماه و یا حتی سال ها بود که به سینما نیامده بودند و حالا با شنیدن رایگان بودن بلیت سینما در روز اجرایی شدن طرح سینما سلام، به سینما ها آمده بودند. بسیاری از این مردم شاید حتی فیلم مورد علاقه خود را هم انتخاب نکرده و فقط آمده بودند تا تنها به سینما آمده باشند و فیلمی را بر این اساس انتخاب کنند.

سینماهای میدان انقلاب امروز از صبح شاهد ازدحام جمعیت علاقمندان به سینما بود، به طوریکه این ازدحام جمعیت باعث شده بود تا سینماداران با شلوغ تر شدن جمعیت به تدریج راهکارهایی برای نظم دادن به سالن های سینما بیندیشند. به طور مثال بسیاری از سینماها در نزدیکی ظهر با جمعیت بیشتری از مردم مواجه می شد و به تدریج سعی می کردند تا نظم بیشتری به این طرح یک روزه بدهند. این میان بعضی از مردم ساعات اولیه و در سانس های ابتدایی راحت تر توانسته اند فیلم های خود را ببینند.

شکوه 45 ساله یک زن خانه دار است که می گوید امروز به خانواده خود گفته است فقط می خواهد فیلم ببیند و به خود استراحت بدهد. او که همراه با همسایه خود به سینما آزادی آمده بود گفت صبح توانستم فیلم «بوی گندم» را ببینم سپس ما را به بیرون هدایت کردند و حالا دوباره در صف ایستاده ایم تا به سینما برویم.

در کنار این زنان و مردان، بیشتر از همه جوانان و دختران و پسرانی بودند که پیش از این هم به سینما می آمدند و حالا با این طرح همچنان از آن استقبال کردند. میلاد 28 ساله با برادر و پسردایی و چند دوست دیگر به سینما آمده است. همه با هم ابتدا از فیلم های در حال اکران گلایه می کنند و می گویند این طرح را برای وقتی گذاشته اند که سینماها فیلم جذابی ندارند.

اینجا در سینما آزادی از جلوی در ورودی تا درب خروجی پشت ساختمان مردم در صف ایستاده اند. میلاد خودش را عاشق فیلم معرفی می کند و می گوید برای اینکه با بچه ها دور هم باشیم به سینما آمدیم وگرنه این طرح چندان تفاوتی برای ما نداشت. سعید افخمی دوست میلاد می گوید به خانواده اش گفته که شب به سینما بیایند ولی خودش دوست دارد که با دوستانش به سینما بیاید.

این میان جالب تر از همه مرد میانسالی است که حدود 30 سال است به سینما نیامده و حالا با شنیدن اینکه بلیت سینما رایگان است امروز را به دیدن فیلم های سینمایی آمده و به گفته خودش لذت هم برده است. علیرضا کیانی مقدم نام دارد و سنش را نمی گوید. آدم شوخ طبعی است. خودش از من می پرسد چه سن و سالی به ظاهرش می آید و بعد هر سنی که من می گویم کمی می خواهد بالاتر بروم تا اینکه روی 65 سال راضی می شود. می پرسم فیلم ها را چطور انتخاب کرده است که می گوید از روزنامه ها و تبلیغات فیلم ها شنیده که چه فیلمی خوب است و بعد برایم تعریف می کند که ابتدا به سینما آفریقا رفته و در آنجا فیلم «بوی گندم» را دیده است و اگرچه فیلم محتوایی عاشقانه داشته اما نفس این کار باعث شده که به او خوش بگذرد. می پرسم چرا خانواده را نیاورده است که می گوید آنها خودشان به سینما می روند.

در همهمه سوال و جواب های من، جلوی در ورودی هر از گاهی شلوغ می شود. ساعت 2 بعد از ظهر است و ازدحام مردم جلوی در ورودی باعث شده تا در سالن را ببندند. ماموران حراست می‌خواهند که مردم کمی عقب تر بایستند و مردم شاکی هستند که مدت زیادی است که در صف ها منتظر ایستاده اند و می خواهند به داخل بروند.

یکی از ماموران حراست سالن سینما آزادی توضیح می دهد که از ساعت 10 و نیم صبح مردم به سینما آمده اند و هر پنج سالن سینما آزادی به طور کامل پر شده اند و مردم ناچارند که گاهی 2 ساعت منتظر باشند تا یکی از سالن ها خالی شود و بعد به سالن بروند.

ماموران سینما به تدریج سعی می کنند مردم را به طور منسجم تر و هماهنگ تری به سالن ها هدایت کنند و حالا مردم در یک صف منظم ایستاده اند. در میان آنها می‌توان آدم هایی از هر نسل و هر قشری دید و شاید این یکی از روزهایی باشد که واقعا خیلی از مردم به سالن های سینمایی آمده اند.

مهری آسایش معلم است. 2 دختر راهنمایی و دبیرستانی و یک پسر دارد. می گوید من خیلی با سینما رفتن موافق نیستم از طرفی رفتن به سینما با خانواده هزینه های زیادی در بر دارد و از طرف دیگر زمان زیادی ندارم که بخواهم در تعطیلات فرزندانم را به سینما ببرم اما خیلی وقت است که پسرم از من می خواهد او را به سینما ببرم من هم مدتی بود که این طرح را در تلویزیون شنیده بودم و با دخترانم برنامه ریزی کردیم تا امروز به سینما بیاییم اما فیلم های خوبی در سینما نیست و من ترجیح می دهم همچنان فیلم های خوب را تهیه کرده و در منزل ببینیم.

روی سکوهای سینما آزادی عده ای خانم جوان ایستاده و نشسته اند. تعدادشان به 6 یا 7 نفر می رسد. وقتی می پرسم چرا خارج از صف هستید می گویند منتظرند تا باقی دوستان و خانواده هایشان هم برسند. امروز را قرار گذاشته اند تا با هم در سینما آزادی خوش بگذرانند.

می گویم چرا امروز فقط به دلیل بلیت رایگان؟ که هر کدام به شوخی جوابی می دهند. یک نفر با خنده می گوید در تلویزیون گفتند حضور شما به نفع سینمای کشور است من هم خواستم به سینمای کشور کمک کنم.

دیگری می گوید بله رایگان بودن خیلی تاثیر داشت. شما به هزینه بلیت، ایاب و ذهاب و حتی خوراکی را هم اضافه کنید. یک نفر دیگر ادامه می دهد: بله! نمی شود که از بچه بخواهید چیزی نخورد.

خانمی که صحبت های ما را می شنود و می فهمد خبرنگارم می گوید خانم چرا از هزینه های گران زندگی نمی نویسید، آخر این فیلم ها چه اهمیتی دارد که بخواهید برایشان پول بپردازید، من باید به طور مثال هزینه یک مرغ را بگذارم تا بچه هایم را به سینما بیاورم پس ترجیح می دهم ابتدا نیاز روزانه آنها را تامین کنم. وقتی از او می پرسم آخرین بار چه زمانی به سینما آمده است؟ جواب می دهد که شاید اوایل ازدواج با همسرم یعنی حدود 10 سال پیش و ادامه می دهد که الان هم به خاطر اینکه فرزندانش را برای یک بار به سینما آورده باشد، اینجاست.

صف سینما همچنان شلوغ تر می شود. حبیب ایل بیگی مدیر طرح «سینما سلام» را می بینم جلو می روم تا از او چند سوال بپرسم. تلفنش دائم زنگ می خورد و سینماداران گزارش های این طرح را یا شفاهی و یا با پیامک به او می رسانند.

پیامک ها از سراسر کشور است. آنها را برایم می خواند. در خرم آیاد از همان سانس های ابتدایی سینماها پر بوده اند. رشت در دو سانس از ساعت 9 تا 1 عصر بیش از 3 هزار نفر به سینما رفته‌اند. در شیراز پیش بینی شده است که تا عصر فقط در سینماهای حوزه هنری تا 18 هزار نفر به سینما بروند. در اراک حضور و استقبال مردم غیر قابل پیش بینی و در جاهایی غیرقابل کنترل بوده است.

ایل بیگی درباره این حضور و استقبال مردم از این طرح و نسبت آن با رایگان بودن بلیت سینماها می گوید: بخشی از این حضور به دلیل رایگان بودن بلیت است و بخش دیگری به این دلیل است که این طرح در این مدت تبلیغات خوبی توسط تلویزیون و رسانه ها داشت. این نشان می دهد که اگر مردم متوجه شوند که چه فیلم هایی روی پرده است سینمای ایران همیشه؛ نه به این میزان اما شلوغ خواهد بود.

در طول صحبت ما بارها تلفنش زنگ می خورد. به او اطلاع می دهند که سینما شکوفه به دلیل ازدحام جمعیت شیشه اش شکسته است و البته بعدا دوباره اطلاع می دهند که مشکل را حل کرده‌اند. خودش توضیح می دهد که ما به شورای تامین استان اعلام کردیم که ممکن است جمعیت زیادی به سالن های سینمایی بیایند و با نیروی انتظامی هم هماهنگ شده اما سعی کردیم کمتر از آنها کمک بگیریم.

این طرح همچنان تا آخر امشب پنجشنبه 10 بهمن ماه ادامه دارد و ایوبی رییس سازمان سینمایی در میان جمعیت خبر داد که شاید به دلیل علاقه مردم و اینکه بعضی از خانواده های محروم نمی‌توانند به سینما بروند مدت این طرح را بیشتر کند.

طرح «سینما سلام» فعلا در 2 روز یعنی در یکی از روزهای آستانه دهه فجر و 21 شهریور روز ملی سینما برگزار می‌شود.

گزارش از عطیه موذن