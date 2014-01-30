غيبت سرمربي داماش گيلان در كنفرانس خبري پيش از بازي با تراكتورسازي تبريز

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول كادر فني تيم داماش گيلان بخاطر پرواز ديرهنگام تيم خود از تهران به تبريز و نيز نامشخص بودن وضعيت سرمربيگري اين تيم نتوانست در كنفرانس خبري پيش از بازي با تيم تراكتورسازي حاضر شود.

تيم داماش گيلان براي رويارويي با تراكتورسازي تبريز در چهارچوب رقابت هاي ليگ برتر فوتبال كشور ساعت 19 عصر امروز (پنج شنبه) از تهران به مقصد تبريز پرواز کرد و حدود ساعت 20 نيز وارد تبريز مي شود كه همين موضوع موجب غيبت سرمربي اين تيم در نشست خبري امروز شد.

البته پس از اتفاقات و حواشي هفته گذشته تيم داماش در پي استعفاي افشين ناظمي از سرمربيگري اين تيم، هنوز وضعيت نيمكت رهبري اين تيم مشخص نيست.

دیدار تیم های تراکتورسازی تبریز و داماش گیلان از چارچوب بازی های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 14:30 روز جمعه 11 بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام خواهد رسید.