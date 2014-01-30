برنامه‏ های دهه فجر سمنان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداري شهرستان سمنان اظهار داشت: به منظور تجدید بیعت با اهداف و آرمان‏ های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه‏ ای و شهدای گرانقدر، مراسم آغازین ایام ‏الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از گلزار شهدای سمنان شروع مي شود.

وی تصریح کرد: این مراسم ویژه به همراه گلباران قبور مطهر شهدا با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، استاندار سمنان و خانواده ‏های معظم شهدا و ایثارگران، مدیران و کارکنان دستگاه‏ های اجرایی و اقشار مختلف مردم برگزار می‏ شود.

فرماندار شهرستان سمنان افزود: سخنران این مراسم، معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان و زمان آغاز آن، روز شنبه، دوازدهم بهمن ماه از ساعت 7:30 صبح است.

سعدالدين با بیان اینکه این مراسم در سالن اجتماعات امامزاده یحیی (ع) جنب گلزار شهدای سمنان برگزار می‏ شود، خواستار مردمی برگزار شدن جشن ‏های دهه فجر شد.

وی افزود: همچنین در روز شنبه، دوازدهم بهمن ماه، مراسم نواختن زنگ نمادین انقلاب در مجتمع آموزشی الغدیر سمنان برگزار می‏ شود.

به گفته این مقام مسئول، دهه فجر فرصت مناسبی است که کارایی و عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی به اطلاع مردم و جهانیان رسانده شود که در این راستا باید رشادت‌‏های دوران انقلاب به نسل‏‌های جوان یادآوری شود و ضروری است تمام توان خود را برای پاسداشت آن به‏‌کار گیریم.

سعدالدین اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام طاغوتی شاهنشاهی سبب شد تا هویت از دست رفته ایران و ایرانیان دوباره احیاء شود که توجه ویژه به محرومان و مستضعفان، کسب عزت و افتخار و هویت علمی را از دست‏آوردهای مهم انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه روابط عمومی‏‌ها قلب تپنده ادارات هستند گفت: در دولت تدبیر و امید باید ضمن بیان حقایق و امیدوار ساختن مردم، نقش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در استمرار نظام انقلاب اسلامی را تبیین کنند.

فرماندار شهرستان سمنان از اجرای بیش از 350 عنوان برنامه فرهنگی ورزشی و هنری در ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

وی در خاتمه، وحدت و همدلي بین مردم و مسئولان نظام و حمایت از ولایت فقیه را عامل موفقیت های روز افزون جمهوری اسلامی ایران دانست و از مسئولان کمیته های ستاد شهرستان خواست تا امید و نشاط در بین اقشار مختلف مردم را در تمام برنامه ریزی های خود در اولویت قرار دهند.