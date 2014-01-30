برنامه‏ های دهه فجر سمنان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرمانداري شهرستان سمنان اظهار داشت: به منظور تجدید بیعت با اهداف و آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و تجدید میثاق با مقام معظم رهبری، حضرت امام خامنه ای و شهدای گرانقدر، مراسم آغازین ایام الله دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، از گلزار شهدای سمنان شروع مي شود.
وی تصریح کرد: این مراسم ویژه به همراه گلباران قبور مطهر شهدا با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان، استاندار سمنان و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و اقشار مختلف مردم برگزار می شود.
فرماندار شهرستان سمنان افزود: سخنران این مراسم، معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان و زمان آغاز آن، روز شنبه، دوازدهم بهمن ماه از ساعت 7:30 صبح است.
سعدالدين با بیان اینکه این مراسم در سالن اجتماعات امامزاده یحیی (ع) جنب گلزار شهدای سمنان برگزار می شود، خواستار مردمی برگزار شدن جشن های دهه فجر شد.
وی افزود: همچنین در روز شنبه، دوازدهم بهمن ماه، مراسم نواختن زنگ نمادین انقلاب در مجتمع آموزشی الغدیر سمنان برگزار می شود.
به گفته این مقام مسئول، دهه فجر فرصت مناسبی است که کارایی و عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی به اطلاع مردم و جهانیان رسانده شود که در این راستا باید رشادتهای دوران انقلاب به نسلهای جوان یادآوری شود و ضروری است تمام توان خود را برای پاسداشت آن بهکار گیریم.
سعدالدین اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی بر نظام طاغوتی شاهنشاهی سبب شد تا هویت از دست رفته ایران و ایرانیان دوباره احیاء شود که توجه ویژه به محرومان و مستضعفان، کسب عزت و افتخار و هویت علمی را از دستآوردهای مهم انقلاب اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه روابط عمومیها قلب تپنده ادارات هستند گفت: در دولت تدبیر و امید باید ضمن بیان حقایق و امیدوار ساختن مردم، نقش امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب در استمرار نظام انقلاب اسلامی را تبیین کنند.
فرماندار شهرستان سمنان از اجرای بیش از 350 عنوان برنامه فرهنگی ورزشی و هنری در ایام الله دهه فجر در این شهرستان خبر داد.
وی در خاتمه، وحدت و همدلي بین مردم و مسئولان نظام و حمایت از ولایت فقیه را عامل موفقیت های روز افزون جمهوری اسلامی ایران دانست و از مسئولان کمیته های ستاد شهرستان خواست تا امید و نشاط در بین اقشار مختلف مردم را در تمام برنامه ریزی های خود در اولویت قرار دهند.
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