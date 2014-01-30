معماری اسلامی بستر گفتگوی اندیشمندانه مسلمانان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجابی روز پنجشنبه در نشست با مدیران سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین ومعماری و "اسپاهیچ اومر" محقق و پژوهشگر مسلمان در سرای سعدالسلطنه قزوین گفت: معماری اسلامی موضوع مهمی است که فقط نباید در دانشگاهها و موسسات پژوهشی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد بلکه می تواند در نشست های کوچک تخصصی هم مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد.



مجابی بیان کرد: در بسیاری از جوامع گفته می شود که معماری ظرف زندگی است و اومر به عنوان یک محقق اسلامی اعتقاد دارد که این معماری یک چارچوب زندگی است که با فرهنگ، تمدن، فلسفه و تقوی ارتباط تنگاتنگ دارد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در ایران بناها و مجموعه های معماری و شهرسازی متعددی داریم که با حضور در آنها شاهد تغییر در رفتار و زندگی انسانها می شویم و این مکانهای معنوی و عاطفی به عنوان قطب روحی شهرهای می تواند به ایجاد نشاط معنوی در مردم کمک کند.



مجابی تصریح کرد: گاهی قطب های معنوی می تواند مکان های طبیعی و چشم اندازهای طبیعی باشد که می تواند به تغییر رفتار منجر شود و جذابیت و حظ بصری ایجاد کند.



ایجاد زبان مشترک معماری اسلامی در جهان



وی گفت: باید به جهان نشان داد که معماری و شهرسازی اسلامی جدای اتز فرهنگ، و انسانها نیست و به عنوان یک فصل مشترک می تواند

گفتگو مسلمانان در اقصی نقاط جهان را تقویت کند و به دوستی ها کمک کند.



عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: در شرایطی که تمدن مادی در جهان به بن بست رسیده بسیاری از ملل جهان چشم به تمدن اسلامی دارند که بتواند نیاز جامعه بشری را تامین کند.

وی اظهارامیدواری کرد با همکاری دانشگاههای ایران و سایر نقاط جهان بتوان فاصله تمدن اسلامی و معماری اسلامی را کاهش داد و به زبانی مشترک در معماری رسید.

مجابی اظهارداشت: با ایجاد زبان مشترک در معماری اسلامی می توانیم تفکری روشن و منطقی بین فرهنگ معماری و شهرسازی با معماری مدرن هم ایجاد و برقرار کنیم.

