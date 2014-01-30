راندمان تولید چغندر قند در آذربایجان غربی افزایش یابد/ لزوم تامین نیاز کارخانجات

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسي مسائل و مشكلات كارخانجات قند آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم توجه ويژه به حل مشكلات كارخانجات قند آذربایجان غربی ضمن تامين نيازهاي كشاورزان و چغندر كاران، افزود: استفاده از بذر مرغوب و مناسب و تغيير الگوي كشت و بالا بردن راندمان توليد مي تواند ضمن كنترل سطح زير كشت چغندر قند در استان نيازهاي كارخانجات قند استان را نيز تامين كند.

وي با اشاره به اينكه در سالهاي اخير كارخانجات قند آذربایجان غربی در شمال و جنوب با سرمايه گذاري ضمن نوسازي كارخانه، افزايش توليد نيز داشته باشند، اظهار داشت: این در حالی است که بايد با برنامه ريزي هاي لازم مواد اوليه اين كارخانجات از طريق افزايش راندمان توليد توسط كشاورزان تامين شود.

وی با اشار به كاشت چغندر قند توسط كشاورزان جمهوري خود مختار نخجوان، اعلام کرد: بر اساس هماهنگي هاي انجام شده بخشي از نيازهاي كارخانجات قند استان بویژه کارخانه قند خوی از طريق كشاورزان و چغندركاران جمهوري خودمختار نخجوان تامين می شود.

سعادت با اشاره به اينكه سطح زير كشت چغندر قند به دلیل بحران کم آب دریاچه ارومیه و آب بر بودن، بايد ثابت مانده و روند نزولي نيز داشته باشد، عنوان کرد: می توان با بالابردن راندمان توليد از طريق استفاده از بذرهاي مناسب و آبياري تحت فشار كاهش ميزان توليد از طريق افزايش توليد در هكتار را جبران کرد.

استاندار در پایان سخنان خود خواستار متعهد بودن كشاورزان نسبت به تعهد خود براي فروش چغندر قند توليدي به كارخانجات قند جنوب و شمال استان شد.