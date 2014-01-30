یک کتابخانه به ازای هر 31 هزار مازندرانی وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل امامزاده بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از خادمات کتاب استان افزود: در مناطقی با جمعیت هر هفت هزار نفر یک کتابخانه آمار مسرت بخشی است ولی برای مازندران رقم خوبی نیست.

وی گفت : فضای متوسط به ازای هر 100 نفر 2.5 متر مربع است که این فضا در مازندران 1.60مترمربع است و بر اساس استاندارد به ازای هر نفر باید دو جلد کتاب وجود داشته باشد که در مازندران به ازای هر 100 نفر 250 جلد کتاب وجود دارد.

وی افزود: در سال گذشته 8 کتابخانه جدید اضافه شد که از این تعداد 5 باب نهادی و سه باب مشارکتی است.

رئیس کتابخانه های استان مازندران با اشاره به اینکه برای جذب جامعه هدف در کتابخانه ها کارهای زیادی انجام شده افزود: جلسات نقد و بررسی، مسابقات کتابخانی، برگزاری جلسات ادبی، قصه گویی، مشاعره و حمایشهای تخصصی از جمله این اقدامات بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین سه هزار 557 برنامه با 160 میلیون و 232 هزارتومان هزینه در 9 ماهه امسال برگزار شده است.

امامزاده از طراحی شبکه کتابخوانان حرفه ای خبر داد که مازندران با 27 هزار عضو در این شبکه مقام اول را داراست.

وی با اشاره به حساس بودن حوزه کودک و خردسال گفت: ظرف 9 ماهه اخیر قسمتهای تخصصی زیادی ایجاد شده که حوزه کودک و خردسال نیاز به کار بیشتری دارد.

امامزاده از راه اندازی بخش شیعه شناسی و دفاع مقدس در اغلب کتابخانه ها همچنین دیجیتال سازی و آفت زدایی برای نگهداری آثار نفیس خبر داد و تصریح کرد :در 9 ماهه اخیر 11 هزارو 351 سفارش خرید کتاب در طرح کتاب من و 17 هزارو 863 جلد کتاب ثبت شده انجام شد.

این مقام مسئول استفاده از ظرفیت خیران استان را برای رشد کتابخوانی و تامین منابع کتاب خبر داد و افزود : در 19 شهرستان انجمن خیران مدرسه ساز به طور 100 در صد در حال فعالیت هستند.

وی از کمک 137 خیر به مبلغ یک میلیارد تومان در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت: انجمن کتابخانه ها به ریاست استاندار به طور منظم برگزار میشود که تعداد این انجمنها 56 و تعداد جلسلت برگزار شده را 204 و مصوبات آنرا 276 برشمرد.

وی در خصوص منویات رهبری گفت: به پیروی از فرمایشات رهبر مبنی بر دسترسی آسان به مطالعه و غنی سازی اوقات فراغت گفت: 20 ایستگاه مطالعه افتتاح شده که تا پایان سال به 23 ایستگاه با ظرفیت 17 هزا رو 400 هزار نسخه کتاب خواهد رسید.

امامزاده با اشاره به 47 پروژه نیمه کاره افزود: از استاندار خواستار افزایش 100 درصدی اعتبار شده ایم که استاندار هم همکاری لازم در این زمینه را داشته است.

وی بیان داشت از 47 پروژه 36 باب با هزینه 3 میلیاردو 500 هزارتومان تاکنون عملیات ساخت پیش رفت داشته است و برای تکمیل این پروژه 13 میلیارد تومان اعتبار نیاز است همچنین، نهاد کتابخانه ها 10 هزار کتاب برای دیجیتال سازی خریداری کرده است که از این تعداد 6 هزار جلد دیجیتال شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

در پایان مسول کتابخانه های استان به همراه استاندار مازندران ازنرم افزار جدید کتابینه که در آن 700 کتاب با فرمت pdf استفاده شده رونمایی کردند.

همچنین در پایان مراسم با حضور استاندار و علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران، از برترینها و خادمان کتاب و کتابخوانی تجلیل شد.

