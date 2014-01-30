15 میلیون تن فولاد در استان هرمزگان تولید خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از کارخانه فولاد هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های صورت گرفته در فولاد هرمزگان، آن را نماد تلاش و سازندگی دانست که با تدبير و اميد و با برخورداری از مدیریت خوب و تلاش کارکنان خود، توانسته است توفیقات خوبی را به دست آورد.

استاندار هرمزگان پیشرفت سریع این شرکت در مسیر بهره‌برداری و رسیدن به ظرفیت اسمی را ستود.

وي ادامه داد: فولاد هرمزگان زمينه ساز صنعتي شدن استان است كه مسير توسعه توليد فولاد را به خوبي طي نموده وبا همت تلاش و كاركنان سخت كوش خود توليد تختال فولادي در اين شركت به 3 ميليون تن خواهد رسيد.

وي تصريح كرد: فعاليت هاي خوبي در فولاد هرمزگان انجام شده است كه نشان از يك حركت توسعه اي و اميدوار كننده را دارد و با توجه به نيروي متخصص و با تجربه اي كه در اين شركت مشغول به كار و تلاش هستند نويد مي رود كه در آينده اي نزديك هرمزگان به قطب فولاد كشور تبديل شود و روند روبه رشد صنعتي شدن را با تدبير و اميد هموار سازد.

جادري ابراز اميدواري كرد: در طرحهاي توسعه اي با همت مديران و برنامه ريزيهاي كه انجام خواهد شد و با تلاش و همدلی بیشتر در استان، کشور را از واردات فولاد بی نیاز می کنیم.

وي بيان داشت: جذب سرمایه های خارجی در استان به ویژه در صنایع غرب بندرعباس از برنامه های استانداری هرمزگان است.

وي گفت: نيروهاي بومي و ماندگار متخصص در اين شركت با تلاش و همت مضاعف در حال خدمت هستند و با بومي سازي فعاليتهای دانش فنی در صنعت فولاد صاحب دانش فنی در سطوح عالی شویم.

شرکت فولادهرمزگان بعنوان پیشرفته ترین کارخانه فولادکشور دارای ظرفیت 1.5 میلیون تن تختال در سال است.