9 پروژه آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی همزمان با دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی عراقی زاده بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیشترین پروژه های قابل افتتاح مربوط به شهرستان بیرجند است، تصریح کرد: همچنین در دهه فجر امسال دو پروژه در شهرستان قاین و یک پروژه نیز در شهرستان نهبندان به بهره برداری می رسد.

عراقی زاده از اجرای پروژه آبرسانی و توسعه شبکه مسکن مهر اراضی پادگان بیرجند خبر داد و گفت: اعتبار هزینه شده برای این پروژه پنج میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: بیش از شش هزار نفر از ساکن سایت مسکن مهر اراضی پادگان بیرجند با بهره برداری از این پروژه از نعمت آب شرب سالم برخوردار می شوند.

وی همچنین به توسعه شبکه آب مسکن مهر اراضی 64 هکتاری مهر شهر نیز اشاره کرد و بیان داشت:در راستای اجرای این پروژه 15 هزار متر شبکه ایجاد شده و دو هزار و 700 خانوار نیز از مزایای آن بهره مند می شوند.

عراقی زاده با اشاره به تجهیز و راه اندازی یک حلقه چاه در دشت علی آباد بیرجند، تصریح کرد: سه هزار و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات بحران برای این پروژه هزینه شده است.

وی اصلاح خط انتقال چاه های 1 و 109 قاین با سه هزار و 800 میلیون ریال و توسهعه شبکه آب مسکن مهر حاجی آباد با اعتبار 550 میلیون ریال را از جمله پروژه های قابل افتتاح در شهرستان قاین اعلام کرد و گفت: توسعه شبکه آب مسکن مهر فاز 2 تعاونی فرهنگیان در نهبندان نیز در دهه فجر امسال با اعتبار 450 میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه دو پروژه نیز در حوزه فاضلاب شهری بیرجند نیز آماده افتتاح است، تصریح کرد: اجرای فاضلاب کلکتور اصلی و اجرای فاضلاب بخش از بلوار شهید ناصری دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

نصب 35 هزار فاضلاب شهری در بیرجند

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اجرای پروژه فاضلاب بیرجند و پیشرفت این پروژه اظهارکرد: عملیات اجرایی شبکه فاضلاب بیرجند از سال 72 در استان با هدف ارتقای سطح بهداشت عمومی، حفاظت و صیانت از سفره های آب و استفاده از پساب تصفیه شده تهیه و اجرا شده است.

مجید محمدنژاد با بیان اینکه ارجای این طرح در دو اولویت در دستور کار شرکت آب و فاضلاب بوده است، بیان کرد: اولویت اول این طرح شمال شهر بیرجند بوده که تا کنون 99 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

محمدنژاد با بیان اینکه عملیات اجرایی اولیت دوم این پروژه که در جنوب شهر بیرجند بوده است از سال 84 آغاز شده است، گفت: هم اکنون فاز دوم پروژه فاضلاب بیرجند 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: تا کنون 35 هزار انشعاب فاضلاب برای مشترکین آب شهرستان بیرجند نصب شده است.

به گفته محمدنژاد در راستای اجرای این پروژه تا کنون 324 کیلیومتر شبکه جمع آوری فاضلاب و 9 کیلومتر شبکه خط انتقال در استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه فاضلاب تصفیه شدهجهت مصارف کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، بیان داشت: اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات ملی تامین می شود.