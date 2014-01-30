تعلل کشاورزان در تحویل چغندر به کارخانجات قند آذربایجان غربی/ کاهش 12 هزار هکتاری سطح زیر کشت

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مختاری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسي مسائل و مشكلات كارخانجات قند آذربایجان غربی ظرفیت اسمی کارخانجات قند آذربایجان غربی را بالغ بر یک میلیون و 250 هزار تن دانست و افزود: اما هم اکنون به دلیل تعلل در تحویل به موقع چغندر قند تولیدی کشاورزان، شاهد فعالیت این واحدهای تولیدی فرآوری، زیر ظرفیت اسمی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری از 26 هزار هکتار اراضی زیر کشت، بیش از یک میلیون و 350 هزار تن چغندر قند برداشت شده، اظهار داشت: با احتساب تبدیل 14 درصد تولید چغندر قند به شکر، آذربایجان غربی کارخانجات استان توان جذب چغندرقند بیشتر از میزان تولید شده را داشته و می توانند تا سقف بیشتری از این مقدار در سال شکر تولید کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان، بالارفتن هزینه حمل و نقل به دلیل تشکیل صف های طولانی در سالهای قبل، پائین بودن توان مالی چغندر کاران و تعلل در پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش به کشاورزان از سوی بانکها را از جمله مهمترین علل عدم تحویلی چغندرقند تولیدی به کارخانه های قند استان دانست.

مختاری اعلام کرد: بالابودن هزینه های تولید، طولانی بودن دوره بهره برداری و اشتغال زمینهای تحت کشت چغندر قند و در نتیجه عدم امکان کشتهای پائیزه باعث شده امسال برخی از کشاورزان تمایل به کشت محصولات رقیب و عدم کشت این محصول و یا تمایل به فروش محصول خود به خارج از استان را داشته باشند .

وی عنوان کرد: در راستای برون رفت از بحران کمبود آب دریاچه ارومیه و به دلیل بالابودن نیاز آبی این محصول، برنامه ریزی جهت افزایش تولید در واحد سطح و افزایش راندمان تولید در اراضی زیر حوزه دریاچه، یکی از مهمترین اقدامات و سیاستهای سازمان برای ساماندهی کشت محصول چغندر قند است.

مختاری گفت: در جهت افزایش بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح، با در نظرگرفتن کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی طی سال زراعی جاری، چغندر کار نمونه استانی از بوکان با بهره گیری از توصیه های کارشناسان مدیریت ترویج و به کارگیری روشهای نوین علمی توانست تولید این محصول را در سطح 40 هکتار از میزان 165 تن در هر هکتار به میزان 185 تن در هکتار برساند .

وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای کشت چغندر قند برای سال زراعی 93-92 در سطحی نزدیک به 26 هزار هکتار در سطح استان انجام شده، افزود: بر اساس توافق انجام شده با مدیران کارخانجات قند استان،با توجه به رعایت تناوب زراعی، ظرفیت اسمی کارخانجات موجود و توانایی آنها در تحویل به موقع چغندر قند، این محصول بر اساس برنامه کشت تدوین شده به میزان یک میلیون و 190 هزار تن در سال زراعی 93-92 کشت و تولید می شود.

مختاری قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال زراعی 93-92 به ازا هر تن با عیار 16 درصد را دو میلیون و 100 هزار ریال اعلام کرد و اظهار داشت: شیوع انگل سس در مزارع، استفاده از کودهای شیمیایی در زمان کاشت و نیز بازدهی کم بذرهای ایرانی و کمبود بذر خارجی از جمله مشکلات چغندر کاران استان است.