مسابقه و نتيجه را باهم برديم/ مسابقه خطرناكي در تبريز خواهيم داشت

هادي رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم ثامن الحجج(ع) امروز با انجام يك مسابقه خوب توانست هم بازي را ببرد و همه نتيجه را و بازيكنان تيم ما با اينكه در مقابل تيم رده سوم جدول قرار داشتند اما با انجام يك بازي هماهنگ و قدرتمند توانستند تيم شهرداري تبريز را در سه ست پياپي شكست دهند.

وي افزود: تيم شهرداري تبريز ضمن اينكه بازيكنان بسيار خوبي در تيمش دارد از مربي كار بلدي بنام اخوان استفاده مي كند كه يكي از ورزشكاران پارالمپيكي كشورمان محسوب مي شود.

سرمربي تيم واليبال نشسته ثامن الحجج(ع) گفت: تيم ما روز 24 بهمن ماه يك مسابقه بسيار خطر ناك در تبريز خواهد داشت و پس از انجام ان مسابقه دو مسابقه ديگر در پيش رو داريم تا اميد به خدا بتوانيم قهرمان اين فصل ليگ برتر واليبال كشور شويم.

مسابقه واليبال نشسته تيم هاي ثامن الحجج(ع) سبزوار و شهرداري تبريز در چارچوب ليگ برتر واليبال نشسته كشور عصر امروز در سالن سربداران سبزوار برگزار شد كه تيم ميزبان توانست ميهمانش را در سه ست پياپي و با نتيجه 25-16، 25-18 و 25-12 شكست دهد.

تيم واليبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار با كسب 27 امتياز از 9 مسابقه هم اكنون در صدر جدول ليگ برتر واليبال نشسته كشور قرار دارد.