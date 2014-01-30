به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه مسئولیت کمیته ورزش و جوانان، ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی بر عهده اداره کل ورزش وجوانان قرار داده شده است جلسه هماهنگي برگزاري برنامه های ورزشی وفرهنگی ویژه دهه فجر ظهر پنج‌شنبه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.

در ابتدا این جلسه سیدمهدی غیاثی معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان قم مطالبی را پیرامون اهداف تشکیل این جلسه بیان داشت و سپس به بیان ضرورت مشارکت دستگاه ههای اجرایی استان در تمامی برنامه های ورزشی اشاره کرد.

در ادامه نمایندگان دستگاه های حاضر در جلسه برنامه های ورزشی و فرهنگی را که برای گرامیداشت دهه فجر پیش بینی شده ارائه کردند و قرار شد برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی کریمه اهل بیت ویژه بانوان قم در روز هجدهم بهمن ماه و مسابقات آمادگی جسمانی آقایان و بانوان قهرمانی استان توسط هیئت همگانی استان قم برگزار شود.

همچنین نمانیده جمعیت هلال احمر استان قم از برگزاری مسابقات فوتسال و پینگ پنگ و همچنین آموزش تیر اندازی ویژه کارمندان و اجرای رقابت مهر ویژه کودکان با موضاعات نقاشی وکتابخوانی و... به مناسبت گرامیداشت دهه فجر خبر داد.

نماینده سپاه علی ابن ابیطالب (ع) نیز به اجرای برنامه های متنوع شامل همایش دوچرخه سواری، همایش کوهپیمایی، پیاده روی خانوادگی و مسابقات تیراندازی و... ویژه کارکنان و خانواده های سپاه وهمچنین ویژه پایگاه های بسیج برای گرامیداشت دهه فجر اشاره کرد.

نماینده دانشگاه آزاد نیز از حضور تیم دوچرخه سواری دانشگاه آزاد قم در همایش کشوری این رشته که به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در تهران برگزار خواهد شد خبر داد و افزود: بر اساس دستورالعمل های سازمان مرکزی برنامه های متنوع ورزشی وفرهنگی در دهه فجر برای دانشجویان تحت پوشش برگزار خواهیم کرد.

نماینده اداره کل کار تعاون ورفاه اجتماعی برنامه های این نهاد را تشریح کرد و از اجرای برنامه های ویژه دهه فجر برای کارکنان وهمچنین برای کارگران خبر داد.

نماینده اداره کل بهزیستی از پیش بینی برنامه های ورزشی و فرهنگی در دهه فجر برای کارکنان و همچنین مدد جویان خبر داد و افزود: اعزام تیم کم توانان ذهنی با مشارکت هیئت ورزشی جانبازان و معلولین به مسابقات کشوری که در بابلسر برگزار خواهد شد و برگزاری مسابقه 4 جانبه والیبال نشسته ویژه مددجویان بخش آقایان از دیگر برنامه های اداره کل بهزیستی هستند.

در پایان این جلسه مقرر شد طی نامه ای از تمامی دستگاه های اجرایی درخواست شود که برنامه های ویژه دهه فجر خودرا تا دهم بهمن ماه به اداره کل ورزش وجوانان ارائه کنند و اداره کل ورزش و جوانان نسبت به جمع بندی و ارائه گزارش به ستاد استانی اقدام نماید.

همچنین مقرر شد دستگاه های اجرایی پس از برگزاری برنامه های ورزشی و فرهنگی ویژه دهه فجر گزارش برنامه های اجرا شده را همراه با مستندات، به منظور تحویل گزارش به ستاد استانی به اداره کل ورزش وجوانان ارائه دهند.