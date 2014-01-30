تصویر اتومبیل "فراری" مهاجم تیم فوتبال لیورپول منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم آماده تیم فوتبال لیورپول روز چهارشنبه اتومبیل جدید خود را در خیابان‎های شهر لیورپول به نمایش گذاشت. اتومبیلی که فقط با حقوق لیگ برتر می‎توان آن را به دست آورد.

بر پایه گزارش لیورپول اکو، "فراری 458" فوق العاده استوریج 200 هزار پوند ارزش دارد. خودروی استوریج، 202 مایل بر ساعت سرعت دارد (325 کیلومتر بر ساعت) و صفر تا صد آن 3/3 ثانیه است. این فراری اولین نوع از این خودرو در بریتانیا است.

استوریج در بازی با اورتون که به برتری 4 بر صفر قرمزها انجامید، یک پنالتی را از دست داد و نتوانست هت تریک کند و زمانی که از زمین تعویض می‎شد با برندن راجرز"، سرمربی لیورپول، رفتار بدی داشت.

وی با بیان اینکه به خاطر کارش متاسف است، گفت: می‎خواهم به خاطر واکنشم عذرخواهی کنم. پس از اینکه پنالتی را از دست دادم، حالم خوب نبود. چنانچه این حرکت من باعث رنجش کسی شده، پوزش می‎خواهم.