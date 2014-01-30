دهه فجر 304 پروژه بخش کشاورزی در کرمانشاه افتتاح خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرف منصوری در نشست خبری با اصحاب رسانه که ظهر امروز برگزار شد اظهار داشت: در ایام الله دهه فجر بیش از 304 پروژه کشاورزی و زیر بخش های آن بااعتباری بالغ بر 343 میلیارد ریال و با اشتغال زایی 700 نفر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: افتتاح 254 پروژه تسهیلاتی در بخش آب و خاک،تولیدات گیاهی، شیلات و صنایع کشاورزی با سرمایه گذاری 307 میلیارد ریال و 50 پروژه عمرانی در بخش های آب و خاک و آبخیزداری با سرمایه گذاری 36 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه درادامه به دستاورد های 34 ساله انقلاب دربخش کشاورزی و رشد چشمگیر فعالیت ها در این عرصه اشاره کرد و گفت: خود کفایی در تولید بسیاری از محصولات باغی، حبوبات، صیفی جات، دام و سایر محصولات زراعی و هچنین تحولاتی که در بخش مکانیزه شدن کشاورزی انجام شده نسبت به قبل از انقلاب قابل قیاس نیست.

وی افزود: استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی منطقه دارای پتانسیل های فراونی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که امیدواریم با همکاری مدبرانه و کارشناسانه مدیران استان و با دلسوزی واقعه بینانه برای رسیدن به جایگاه واقعی استان یعنی تولید 10 درصد از نیاز کشور به محصولات کشاورزی در آینده نزدیک دست پیدا کنیم.

منصوری با اشاره به اینکه برای رسیدن به این مهم اقدامات اساسی و زیر بنایی نیاز است، تصریح کرد: در این راستا باید برای احداث شبکه های پایین دستی سدها، بهره برداری از منابع آبی و سد های در حال احداث و مطالعه شده دراستان سرعت بیشتری پیدا کنیم.

وی همچنین افزایش بهره وری در مصرف آب با اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار، تسریع در تکمیل سامانه گرمسیری استان، توسعه باغات و تولید در محیط های کنترل شده، تغییر در الگوی کاشت و افزایش تولید در واحد سطح و همچنین توسعه واحد های دام و طیور و آبزی پروری را از دیگر اقدامات در دستور کار جهاد کشاورزی استان بر شمرد.

وی گفت: توسعه صنایع فراوری محصولات کشارزی و تمرکز بر ارزش افزوده محصولات کشاورزی از دیگر هدفگذاری های ماست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه به رشد دستاورد های بخش کشاورزی و قیاس تولید محصولات مختلف در این بخش طی سال های اخیر نسبت به قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: تولید محصولات کشاورزی استان کرمانشاه نسبت به قبل از انقلاب از رشد 563 درصدی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: میزان تولیدات کشاورزی قبل از انقلاب در کرمانشاه 600 هزار تن بوده که امروز این میزان به حدود چهار میلیون تن رسیده است. همچنین میزان اراضی آبی قبل از انقلاب 115 هزار هکتار بوده که این رقم با احتساب باغات هم اکنون 250 هزار هکتار بوده که رشد 117 درصدی داشته است.

وی ادامه داد: امروز در بحث تولیدات باغی رشدی بالغ بر یکهزار و 214 درصدی نسبت به پیش از انقلاب را داریم. در محصولات دامی قبلا در حد مصرف تولید می کردیم اما امروز تولید گوشت قرمز به 390 هزار تن، تولید گوشت مرغ 50 هزار تن، تولید ماهی 14 هزار تن و تولید شیر به بیش از 300هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه قبل از انقلاب در استان کرمانشاه سیستم آبیاری تحت فشار و شبکه های آمایش و زهکشی وجود نداشته و صنایع تبدیلی تنها 6مورد بوده است، افزود: امروز اجرای سیستم آبیاری تحت فشار به 49 هزار و 500 هکتار، شبکه های آمایش و زهکشی به 36 هزار و 440 هکتار و صنایع تبدیلی به 78 واحد با ظرفیت 731 هزار تن رسیده که پروانه آنها توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر شده است.

منصوری گفت: علی الرغم محدویت های شدید اعتباری که سازمان با آن روبرو بود ولی توانستیم بیش از 3 هزار و 700 میلیارد ریال تسهیلات بانکی از محل صندوق توسعه ملی را جذب کنیم که این از دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری است.

وی افزود: علاوه بر این بهره برداری از 3 هزار و 100 طرح کشاورزی طی یک سال و نیم اخیر در حوزه های مختلف تحت نظارت جهاد کشاورزی از جمله دام و طیور، آبزیان،مکانیزاسیون، گلخانه ها، باغات و صنایع تبدیلی و تولیدات گیاهی و... از دستاورد های حوزه کشاورزی بوده است.

منصوری همچنین به جذب و تعیین تکلیف حدود 280 میلیارد ریال تسهیلات بانکی مربوط به خط اعتباری مکانیزاسیون در سه ماه آذر، دی و بهمن سال جاری و تقویت ناوگان ماشین آلات با جذب 473 دستگاه تراکتور اشاره کرد و گفت: علاوه بر این تعداد 12 کمباین و 441 دستگاه ادوات کشاورزی در استان وجود دارد.

منصوری در پایان کسب عنوان برتر مراکز آموزشی سازمان بر اساس ارزش یابی وزرات جهاد کشاورزی را از دیگر موفقیت های این سازمان در کرمانشاه برشمرد و افزود: ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در استان کرمانشاه از 9 دهم در سال 90 به 1.6 در سال 92 رسیده است.