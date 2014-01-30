صدور مجوز احداث هشت طرح توليدي و خدماتي در آذربايجان غربي

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی آذربایجان غربی از بررسی 15 پرونده ارسالی به دبیرخانه این کارگروه در جلسه خبر داد و افزود: بر اساس نظر اعضای جلسه 8 طرح تولیدی و خدماتی موفق به اخذ مجوز احداث شدند.

وی با بیان اینکه بر اساس دستور معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی 7 طرح باقی مانده به منظور بررسی مجدد و بیشتر موفق به اخذ جوز احداث نشدند، اظهار داشت: برای احداث تصفيه خانه فاضلاب شهري چايپاره، مجتمع خدماتي و رفاهي در شهر ماكو، واحدتوليد و شستشو و دانه بندي شن و ماسه در مهاباد، 2 واحد پرورش مرغ گوشتي در شهرهاي اروميه و خوي با موافقت اعضا مجوز لازم صادر شد.

مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی مجموعه فرهنگي و ورزشي اروميه، واحد پرورش گوساله 80 راسي به همراه واحد سنگ بري و گلخانه هيدروپونيك در شهرهاي قره ضيالدين و اروميه را از دیگر طرحهاي مصوب دانست.

کارگروه امور زیربنایی محل تخصیص زمین نباشد

معاون امور عمراني استاندار آذربايجان غربي نیز در اين جلسه خواستار بررسي دقيق پرونده هاي وارده در دبيرخانه اين كارگروه شد و بر نظارت در نحوه ساخت واحد ها و رعايت آيين نامه هاي ساخت و نظارت مستمر در مراحل بهره برداري نيز تاكيد كرد.

هادی بهادری خواستار تشکیل کمیته تخصصی نظارت بر طرحهای اجرا شده با مجوز کارگروه امور زیربنایی آذربایجان غربی شد و ادامه داد: این جلسه نباید صرفا محل صدور مجوز و تخصیص زمین به متقاضیان باشد.