هویت بخشی به جامعه مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حمید ماندگاری عصر پنجشنبه در نشست خبری برنامه های دهه فجر ناحیه مقاومت قشم بر مردمی بودن آیین های ایام الله دهه فجر و پرهیز از دولتی بودن آنها تاکید کرد و افزود: باید موجی ایجاد کرد که حضور مردم در جشن های انقلاب اسلامی، باشکوه و گسترده تر از سال های گذشته باشد که این حضور می تواند نشان دهنده رضایت آنها از انقلاب باشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قشم گفت : استکبار جهانی برای حفظ منافع خود نمی خواست حکومتی مستقل در خاورمیانه بوجود بیاید اما با هوشیاری امام و دین داری مردم جمهوری اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی بر پایه اسلام شکل گرفت و هر روز بر عظمت و عزت آن به پشتوانه قدرت مردم افزوده می شود.

وی افزود: آنچه که انقلاب ملت ایران را از سایر انقلاب‌های معاصر متمایز می‌کند بازگشت معنویت به درون نظام از طریق اداره کشور براساس دین است که سبب شد دیدگاه دنیا به مقوله دین و مذهب تغییر یابد و براین اساس مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی که می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر باشد دمیده شدن روح معنویت در کشور است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قشم علل پیروزی انقلاب اسلامی ایران را رهبری امام خمینی(ره)، حضور مردم و دین اسلام دانست و افزود: اگر ما امروز توانستیم انقلاب را حفظ کنیم به دلیل ایمان و دینداری مردم بود.

سرهنگ ماندگاری در ادامه به برنامه های ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم در ایام الله فجر اشاره کرد و گفت: مجموعه بسیج این .شهرستان در ایام الله فجر ۸۶ برنامه در سطح شهرستان قشم برگزار می کند

وی ادامه داد : برنامه های شاخص رده های بسیج شامل؛ نواختن زنگ انقلاب در مدارس، جشن بزرگ انقلاب، جشن بزرگ انقلاب در مسن، رژه موتوری قشم و سوزاء، پخش فیلم جشواره عمار، دیدار با امام جمعه شهرستان قشم، خاطره گویی و شب شعر، اجرای نمایش های طنز خیابانی، مجمع بسیج شهرستان، غبار روبی گلزارشهداء، رزمایش گردان های پایگاه محور، یادواره شهداء، شرکت بسیجیان در راهپیمایی از جمله برنامه های این مجموعه است.