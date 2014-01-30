احداث سردخانه در آذربایجان غربی توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه کارگروه امور زیربنایی آذربایجان غربی با اعلام اینکه ظرفیت ذخيره سازي ميوه تا 5 سال آينده به بيش از ميزان توليد باغات استان افزايش مي يابد، افزود: هم اکنون 255 واحد سردخانه نگهداري از محصولات باغی شامل سیب و میوه های هسته دار با ظرفيت 630 هزار تن در استان فعال است.

وی با بیان اینکه امسال 480 هزار تن سیب براي ذخيره سازي تحویل سردخانه های میوه آذربایجان غربی شده است، اظهار داشت: در این راستا امسال 76 درصد ظرفیت سردخانه ها بکارگیری و 24 درصد ظرفیت موجود بلا استفاده مانده است.

معاون امور صنايع و اقتصادي اداره كل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان غربي با بیان اینکه هزینه احداث سردخانه برای هر تن محصول بالغ بر 10 میلیون ریال است، ادامه داد: هم اکنون احداث سردخانه جدید در استان از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست.

جلیلی از صدور مجوز احداث 250 واحد سردخانه جدید طی سالهای گذشته با ظرفيت 715 هزار تن خبر داد و افزود: از این تعداد 72 واحد با 165 هزار تن هم اکنون دارای پیشرفت فیزیکی 30 تا 90درصد هستند.

وی ادامه داد: همچنین 178 طرح سردخانه با ظرفیت 55 هزار تن دارای مجوز احداث از سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی کمتر از 30 درص پیشرفت فیزیکی داشته که با بهره برداری از این واحد تا 5 سال آینده ظرفیت سردخانه های استان به یک میلیون و 345 هزار تن افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه تا کنون میزان تولیدات محصولات باغی از یک میلیون و 300 هزار تن در طول یک سال زراعی بیشتر نشده است، ادامه داد: از کل محصولات باغی آذربایجان غربی نیز 30 درصد در واحدهای صنعتی، 30 درصد به صورت تازه خوری مصرف و 30 درصد ذخیره سازی می شود.