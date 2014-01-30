تمسک و انس آحاد جامعه با قرآن از دستاوردهای مهم و عزتمند نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش تجلیل از حافظان قرآن دارالقرآن خانه کارگر و اعضای فعال ستاد ملی آموزشهای غیرحضوری قرآن کریم با حضور علیرضا محجوب، حجت الاسلام حشمتی، حجت الاسلام اکرمی، موالی زاده معاون فرهنگی وزارت کار و ... عصر امروز 10 بهمن ماه در سالن کوثر صدا و سیما برگزار شد.

پیام دکتر علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی به این همایش از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

از دستاوردهای مهم و عزتمند نظام جمهوری اسلامی ایران تمسک و انس آحاد جامعه با قرآن کتاب بزرگ آسمانی دین مبین اسلام می باشد. بحمدالله نور روشن و آوای دلنشین تلاوت قرآن کریم در هر جمع و محفلی طنین انداز شده است که تلطیف قلوب و آرامش روح و جسم انسان را در همراهی با آن می توان مشاهده کرد.

کارگران عزیز و محترم که همواره با سخت کوشی و ممارست خویش در عرصه تولید و توسعه به آبادانی و عمرانی کشور کمک کرده اند همواره با بهره مندی از روحیه معنوی و پیوند با شعائر دینی که در رفتاری متناسب با فرامین انسان ساز کتاب خداوند به این توفیق دست یافت و این چیزی جزو عنایت خداوند متعال به ملت بزرگوار ایران نمی باشد.

جای بسی افتخار و مباهات است که تلاشگران عرصه تولید با مهارت و سعی وافری در انس با قرآن و فراگیری زمینه های مختلف در تلاوت، قرائت، حفظ و درک مفاهیم و معنای این کتاب آسمانی از خویش بروز می دهند که ضرورت دارد از این اقدام شایسته و خداپسندانه قدردانی به عمل آید.

این جانب ضمن تشکر از برگزاری این آیین معنوی محفل انس با قرآن که در آن از همت و تلاش کارگران عزیز حافظ قرآن تجلیل می شود. امیدوارم همگان در عنایت و توجه ویژه به فرامین و ارشادات زندگی ساز این کتاب الهی کوشش و تلاش داشته باشیم.

خبرهای تکمیلی این همایش منتشر خواهد شد.