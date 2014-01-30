مهرام پیروز شد اما صعود نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های نیروی زمینی و مهرام نخستین دیدار از هفته نوزدهم (هشتم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود که امروز پنجشنبه در تالار بسکتبال آزادی برگزار شد. در این دیدار تیم مهرام که در مرحله رفت نیز موفق به شکست نیروی زمینی شده بود، با نتیجه 81 بر 58 به برتری دست یافت.

این هفدهمین برد تیم مهرام در این فصل از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود. شاگردان مصطفی هاشمی خیال خود را بابت تثبیت جایگاه دومی راحت کردند اگرچه موفق به صعود به رده نخست نشدند. در مقابل نیروی زمینی هم با متحمل شدن این شکست در قعر جدول رده‌بندی باقی ماند.

برنامه سایر دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد تهران

* صنایع پتروشیمی - شهرداری گرگان

* استقلال زرین قشم - ماهان اصفهان

* هفت الماس قزوین - ذوب آهن اصفهان

* افرا خلیج فارس - همیاری زنجان