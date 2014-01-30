به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه مهرام در نخستین دیدار این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور نیروی زمینی را شکست داد و هفدهمین برد خود در این فصل از مسابقات را جشن گرفت، دو تیم افرا خلیج فارس و همیاری زنجان دومین دیدار را در تالار بسکتبال آزادی برگزار کردند که طی آن تیم تهرانی افرا خلیج فارس با دوازده اختلاف امتیاز پیروز شد.

با برگزاری این دیدار اما هفته نوزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به کار خود پایان داد در حالیکه در این هفته نتایج جالب توجه و بعضا دور از انتظاری رقم خورد. بدین ترتیب که ذوب آهن، تیم چهارم جدول رده بندی با ارائه یک عملکرد دور از انتظار با اختلاف امتیاز زیاد مقابل هفت الماس متحمل شکست شد. این نتیجه در حالی در سالن بابایی قزوین رقم خورد که دو تیم ذوب آهن و هفت الماس پیش از این دیدار به ترتیب با 13 و 6 برد در رده‌های چهارم و هشتم جدول رده‌بندی قرار داشتند.

دیگر تیم اصفهانی شرکت کننده در لیگ برتر یعنی ماهان نیز این هفته از مسابقات را با شکست به پایان رساند. این تیم مغلوب دیگر تیم ته جدولی یعنی استقلال زرین قشم شد. تیم بسکتبال استقلال زرین قشم در حالی نتیجه این دیدار را به سود خود تمام کرد که هفته گذشته با غلبه بر دانشگاه آزاد شگفتی‌ساز شده بود و این هم هفته هم توانست روند عملکرد خوب خود همراه با نتیجه گیری ایده آل را دنبال کند اگرچه با اختلاف امتیاز کم. ماهان در حالی برخلاف دور رفت مقابل استقلال زرین قشم ته جدولی تن به شکست داد که بعد از باخت برابر مهرام طی دو هفته گذشته دیدارهای خود را با برد تمام کرده بود.

مهمترین دیدار این هفته از مسابقات هم میان دو تیم پتروشیمی بندرامام و دانشگاه آزاد برگزار شد که با برتری تیم میزبان یعنی پتروشیمی همراه بود. انشگاه آزاد در حالی در این متحمل شکست شد که هفته گذشته نیز شکست دور از انتظاری را برابر استقلال زرین قشم متحمل شده بود.

شهرداری گرگان هم پس از کسب دو پیروزی متوالی دیدار این هفته را واگذار کرد.

نتایج 6 دیدار برگزار شده در هفته نوزدهم (هشتم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به این شرح است:

* نیروی زمینی 58 - مهرام 81

* پتروشیمی بندرامام 89 - دانشگاه آزاد تهران 85

* صنایع پتروشیمی 76 - شهرداری گرگان 63

* استقلال زرین قشم 58 - ماهان اصفهان 56

* هفت الماس قزوین 76 - ذوب آهن اصفهان 60

* افرا خلیج فارس 86 - همیاری زنجان 74

به گزارش مهر، این مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی به پایان رسید که برای تیم های ته جدولی مانند افرا خلیج فارس، استقلال زرین قشم و حتی هفت الماس قزوین خیلی خوش یمن بود چون موفق شدند حریفانی که در جدول رده بندی بالاتر از خودشان قرار دارند را شکست دادند. این هفته همچنین جزو بدترین هفته ها برای نمایندگان اصفهان بود که در آن به حداقل امتیاز بسنده کردند.

در هر صورت در پایان این هفته از مسابقات دو تیم همیاری زنجان و شهرداری گرگان با یک پله سقوط مواجه شدند و تیم های هفت الماس قزوین و استقلال زرین قشم نیز به واسطه پیروزی های ارزشمندی که کسب کردند، یک پله صعود داشتند. به غیر از این چهار جابه جایی جایگاه دیگر تیم ها تغییر نکرد.

جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در پایان دیدارهای هفته نوزدهم به این شرح است:

جدول رده‌بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (19 بازی، 19 برد، بدون باخت، 38 امتیاز)

2- مهرام تهران (19 بازی، 17 برد، 2 باخت، 36 امتیاز)

3- دانشگاه آزاد (19 بازی، 15 برد، 4 باخت، 34 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (19 بازی، 13 برد، 6 باخت، 32 امتیاز)

5- ماهان اصفهان (19 بازی، 11 برد، 8 باخت، 30 امتیاز)

6- صنایع پتروشیمی بندرامام (19 بازی، 8 برد، 11 باخت، 27 امتیاز)

7- هفت الماس قزوین (19 بازی، 7 برد، 12 باخت، 26 امتیاز)

8- همیاری زنجان (19 بازی، 6 برد، 13 باخت، 25 امتیاز)

9- افرا خلیج فارس (19 بازی، 6 برد، 13 باخت، 25 امتیاز)

10- استقلال زرین قشم (19 بازی، 5 برد، 14 باخت، 24 امتیاز)

11- شهرداری گرگان (19 بازی، 5 برد، 14 باخت، 24 امتیاز)

12- نیروی زمینی (19 بازی، 2 برد، 17 باخت، 21 امتیاز)