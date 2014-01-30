ماهان هم مغلوب استقلال زرین قشم شد/ شکست شهرداری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته نوزدهم (هشتم مرحله برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دو تیم استقلال زرین قشم و ماهان اصفهان در سالن تختی قشم به مصاف هم رفتند که طی آن تیم میزبان موفق به شکست حریف خود شد و به پنجمین برد این فصل دست یافت. این بازی با نتیجه 58 بر 56 به پایان رسید.

تیم بسکتبال استقلال زرین قشم در حالی نتیجه این دیدار را به سود خود تمام کرد که هفته گذشته با غلبه بر دانشگاه آزاد شگفتی‌ساز شده بود و این هم هفته هم توانست روند عملکرد خوب خود همراه با نتیجه گیری ایده آل را دنبال کند اگرچه با اختلاف امتیاز کم. ماهان در حالی برخلاف دور رفت مقابل استقلال زرین قشم ته جدولی تن به شکست داد که بعد از باخت برابر مهرام طی دو هفته گذشته دیدارهای خود را با برد تمام کرده بود.

در دیگر دیدار این هفته از مسابقات نیز صنایع پتروشیمی در دیدار خانگی موفق به شکست شهرداری گرگان شد. این تیم که در مرحله رفت نیز گرگانی‌ها را شکست داده بود اینبار با نتیجه 76 بر 63 به برتری دست یافت.

برنامه سایر دیدارهای هفته نوزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به این شرح است:

* استقلال زرین قشم - ماهان اصفهان

* هفت الماس قزوین - ذوب آهن اصفهان

* افرا خلیج فارس - همیاری زنجان

در نخستین دیدار این هفته از مسابقات نیز مهرام با نتیجه 81 بر 58 نیروی زمینی را شکست داد.