خدمات نظام برای مردم ملموس باشد/ مسئولان برای مصاحبه با خبرنگاران نیاز به اجازه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دامغان و در جمع مدیران دستگاه های اجرایی این شهرستان در محل فرمانداری ضمن تاکید بر اینکه صداقت در گفتار و عمل مسئولان بسیار اهمیت دارد و باعث جلب اعتماد مردم می شود افزود: مسئولان دستگاه های اجرایی با خبرنگاران ارتباط بیشتری داشته باشند و از بیان ارائه گزارش و عملکرد و مصاحبه با خبرنگاران نترسند و از مقام مافوق خود کسب تکلیف نکنند.

وی خاطر نشان ساخت: اگر مردم در جریان فعالیت و عملکرد مسئولان و دستگاه های اجرایی قرار بگیرند هرگز به شایعات توجه نخواهند کرد و از این طریق ارتباط مردم با مسئولان نیز تقویت خواهد شد.

صورتجلسات قدرت اجرایی داشته باشند

امام جمعه دامغان افزود: دفتر امام جمعه محل مراجعات مردمی است و مردم مشکلات خود را به این دفتر منتقل می کنند و از امام جمعه خواستار حل آن را دارند و بعضی وقتها مشکلات حاد می شود و مجبوریم از تریبون نماز جمعه آن را بیان و از مسئولان خواستار پیگیری شویم.

ترابی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن صورتجلسات اضافه کرد: نباید این چنین باشد که اگر یک مسئول یا مدیری تغییر کرد مصوبات جلسات قبل بایکوت شود و دیگر ارزش و اثری نداشته باشد و مشکلات نیز به قوت خود باقی بماند.

وی با اشاره به بروز برخی مشکلات بین دستگاه های اجرایی افزود: رسوخ این مشکلات در بین مردم زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و دستگاه های اجرایی باید مشکلات خود را برطرف کنند.

ترابی تصریح کرد: هر چه مشکلات در جامعه افزایش پیدا کند دشمنان و رادیوهای بیگانه از آن سوء استفاده و خوراکی برای خود تهیه و از آن مشکلات بهره برداری خواهند کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز شهرستان دامغان همچنین به بحث برپایی نماز جماعت در ادارات پرداخت و افزود: برپایی نماز اول وقت نباید کم رنگ باشد و مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی به این امر بی تفاوت نباشند.

وی گفت: همه ما باید از سرمایه های معنوی به خوبی بهره بگیریم و آنرا در سرلوحه کارهای خودمان قرار دهیم.

حل مشکلات مردم دغدغه مسئولان باشد

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه حل مشکلات مردم باید دغدغه شبانه روزی مسئولان باشد، گفت: انسجام و همدلی برای رفع مشکلات مردم همواره زمینه ساز موفقیت در تمامی عرصه ها بوده است.

مرتضی علی آبادی با یادآوری اینکه کارمندان دولت از بیت المال استفاده می کنند و باید کارهای خود را به خوبی انجام داده و از این جهت حل مشکلات مردم باید هدف اصلی مسئولان باشد، اظهار داشت: اخلاق مداری و رفتار خوب از سوی مسئولان دستگاه های اجرایی می تواند در جلب رضایت مردم تأثیرگذار باشد.

وی اضافه کرد: بی توجهی و بی احترامی به مردم در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نبوده و نباید این موضوع از هیچ یک از مدیران دستگاه های اجرایی و کارمندان دولت سر زند.

ضرورت تعامل و همکاری ادارات در جهت رشد، توسعه و رفع مشکلات

نماینده دولت در شهرستان دامغان به بحث تعامل و همکاری ادارات در جهت رشد، توسعه و رفع مشکلات پرداخت و اظهار داشت: ادارات با تعامل و همکاری و برنامه ریزی خوب و دقیق کارهای خود را پیش ببرند و از اختلافات درون دستگاهی با یکدیگر بپرهیزند.

علی آبادی یادآور شد: اگر دستگاه های اجرایی ما در شرایط اعتبارای مناسبی نیستند و مشکل دارند، در برقراری تعامل و همکاری و حل مشکلات مردم که مشکل نداریم و بلکه باید در انجام هر چه بهتر کارها و تقویت آنها بیش از گذشته گام برداریم.

وی به تعطیلی برخی کارخانجات و مشکلات اقتصادی پیش روی این واحدهای تولیدی نیز اشاره داشت و افزود: تعطیلی کارخانجات فقط به دامغان اختصاص ندارد و بلکه یک موضوع کشوری است که حل مشکلات و برون رفت از آن با همفکری و همراهی و چاره اندیشی ممکن است.

رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان دامغان خاطر نشان ساخت: هر چه واحدهای صنعتی و تولیدی ما فعالتر باشند رشد و توسعه و پویایی شهرستان نیز بهتر و در کاهش بیکاری نیز تأثیرگذار خواهد بود.

تنها 2 میلیارد تومان اعتبارات سال قبل دامغان تخصیص یافت

علی آبادی با بیان اینکه اعتبارات سال گذشته استان سمنان 108 میلیارد تومان بود اظهار داشت: سهم شهرستان دامغان از آن 14 میلیارد تومان بود که سال گذشته تنها دو میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی افزود: با توجه به عدم اختصاص کامل اعتبارات به شهرستان دامغان دستگاه های اجرایی از روند پیشرفت خوبی در طرح ها و برنامه ها برخوردار بودند.

فرماندار شهرستان دامغان به فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر اشاره داشت و گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران برکات فراوانی برای ملت ایران داشت که همه باید قدردان آن باشیم.

علی آبادی با تاکید بر اینکه همه وظیفه داریم انقلاب اسلامی ایران را به دیگر نسل ها منتقل کنیم تصریح کرد: پاسداری و حراست از دستاوردهای نظام که به برکت خون پاک هزارن شهید حاصل شد در اولویت است.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی خواست در جشن ها و برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر همراهی و مشارکت خوبی داشته باشند و با ستاد دهه مبارک فجر همکاری کنند.