بازی "ایران جهان" مشهد و برق شیراز نا تمام ماند/ دروازه بان مشهدی راهی بیمارستان شد

رو ح الله اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حالی که مسابقه بین تیم های ایران جهان مشهد و برق شیراز به یک دقیقه آخر رسیده بود و تیم ایران جهان با نتیجه چهار بر سه از حریفش جلو بود به دلیل توهین تماشاگران به داور و همچنین پرتاب بطری و سنگ به داخل زمین بازی داور مسابقه بازی را قطع و داوران از میدان مسابقه خارج شدند.

وی افزود: البته تماشاگران شیرازی بازیکنان تیم ما را مورد تشویق قرار دادند و اعتراضشان فقط به داور مسابقه بود.

سرمربی تیم فوتسال ایران جهان مشهد گفت: مسابقه بین دو تیم ایران جهان و برق شیراز یک بازی بسیار خشن بود و هر دو تیم به دلیل شرایطی که در جدول دارند در واقع یک بازی انتحاری انجام دادند.

وی همچنین از مصدومیت حسن بخشیان دروازه بان تیمش خبر داد و اظهار کرد: ابروی دروازه بان تیم مان در جریان مسابقه بر اثر برخورد شدید شکافته شد که پس از پایان مسابقه به بیمارستانی در شیراز منتقل و پس از مداوا از بیمارستان مرخص شد.

اسلامی بیان کرد: خدا را شاکرم که با وجود اینکه روز خوب بازیکنان مان نبود اما توانستیم نتیجه خوبی از حریف مان بگیریم.

وی افزود: با توجه به صحبتی که با ناظر مسابقه داشتم و با توجه به اینکه قبل از قطع شدن مسابقه تیم ما از تیم حریف جلو بود قطعا سه امتیاز این بازی به تیم ما خواهد رسید.

مسابقه تيم هاي ايران جهان مشهد و برق شيراز در چارچوب مسابقات ليگ دسته يك فوتسال كشور عصر امروز در شيراز برگزار شد.